Zerbi e Celentano diventano Johnny e Baby di Dirty Dancing ad Amici 21/ “Vergognoso!”

Anche durante il quarto serale di Amici 2022 non manca il guanto di sfida tra professori. Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno deciso di inviare una nuova sfida a Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, prendendo spunto questa volta dal mondo del cinema. Ogni coppia ha dunque scelto un celebre film con balli, canti e musica da esibire sul palco. La coppia Cuccarini-Todaro è la prima ad esibirsi, portando sul palco una fantastica esibizione a tema Blues Brothers. Applausi in piedi per i due che non vengono però temuti da Zerbi e Celentano che sono pronti a schierare il proprio asso: un’esibizione sulle note di Dirty Dancing.

Amici 21, Rudy Zerbi ha un rimorso "Emma Marrone"/ "Bisogna ammettere errori.."

La maestra è Baby “da non mettere in un angolo”, e Zerbi è ovviamente Johnny, con tanto di parrucca bionda. L’esibizione è tanto esilarante quanto inguardabile: i due non beccano un passo e la presa finale viene fatta con l’aiuto di due ballerini nascosti, che vengono però scoperti da Maria De Filippi che li mostra a tutti. Chiamata a giudicare la sfida, Emanuele Filiberto non ha dubbi: “Voto Cuccarini-Todaro, Zerbi è stato vergognoso!”

LEGGI ANCHE:

Amici 21, LDA si supera su Spotify/ Nuovo record con Quello che fa male!Pettinelli Vs Zerbi: "Sta cacciando le palle? Era ora dopo mesi"/ "Un rincitrullito!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA