Zerbi “Infilo ogni settimana e mi riproduco ogni 5 anni”/ De Martino “Buona media”

Non poteva che iniziare tra gaffe e doppi sensi la nuova puntata del serale di Amici 2021. Ancora una volta sono Rudy Zerbi e Alessandra Celentano a dare il via alla gara ma, prima di annunciare gli sfidanti, si parla di buste e prove e Zerbi lancia la battuta che dà il via al fraintendimento: “Io infilo tutte le settimane e ho infilato anche questa settimana”. Stefano De Martino prende allora parola e ribatte “Alla tua età è una buona media!” Tra le risatine dei presenti, Maria De Filippi cerca di aggiustare il colpo: “Infili dei goal, fai goal!” Ma Stefano incalza e continua: “Già tre-quattro volte sei andato a segno…” Rudy allora finalmente risponde: “E comunque mi riproduco una volta ogni 5 anni come il panda alpino, ogni 5 anni faccio un figlio!” Così, prima che la discussione a doppio senso prenda strade ancora più contorte, Maria De Filippi chiede che si inizi con la prima sfida. Zerbi chiama allora Lorella Cuccarini e Arisa per dare il via allo show con la prima e combattuta manche.

STEFANO DE MARTINO, DEBOLE PER MARTINA MILIDDI?/ La prova in diretta ad Amici?

LEGGI ANCHE:

Maria Soledad Temporini, ex fidanzata Rudy Zerbi/ 3 giorni fa la notizia dell’addioELIMINATO AMICI 2021 SERALE E PAGELLE/ Brivido per Tancredi, Enula rivela: "Ho paura"

© RIPRODUZIONE RISERVATA