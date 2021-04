Zerbi pazzo di Arisa “Sei un’ortica con la quale mi pungerei volentieri”/ “Voce…”

Per il finale della terza manche del sesto serale di Amici 2021, la squadra di Lorella Cuccarini e Arisa decide di schierare una prova da brividi. Il ballerino Alessandro danza sulle note della nuova canzone di Arisa, “Ortiche”, che la coach canta però live in studio. Un’esibizione che lascia tutti senza parole e scatena poi i complimenti anche dei ‘rivali’ di Arisa, Rudy Zerbi in primis. “Canzone bellissima, – esordisce Zerbi, vistosamente conquistato dalla performance di Arisa – sei una non-napoletana che canta straordinariamente in napoletano.” le fa notare. Poi si sbilancia con un grandissimo complimento: “Se io dovessi fare una classifica delle 10 voci italiane più belle di sempre, Arisa tu ci sei dentro alla grande, te lo giuro!” Arisa ringrazia e scherza: “Vedi che mi vuole bene in fondo!” Lui conferma: “Io ti voglio veramente bene, non è uno scherzo! – e conclude – Sei un’ortica con la quale mi pungerei volentieri!” Grandi applausi per la cantante che ha sfornato un nuovo successo della musica italiana.

Zerbi sfida Arisa in un "ballo hot"/ Scherzo ad Amici 2021, lei "Accetto ma..."

LEGGI ANCHE:

Arisa e Lorella Cuccarini/ "Zerbi-Celentano? Ad Amici solo show, ci vogliono bene..."Andrea Di Carlo, fidanzato Arisa/ "Rivedersi era necessario e importante"

© RIPRODUZIONE RISERVATA