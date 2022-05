Zerbi punge Lorella Cuccarini: “La regina della giustizia”/ È polemica ad Amici 21!

Inizia tra frecciatine e regali simpatici la semifinale di Amici 21. Questa volta non c’è la consueta sfida tra coppie di professori ma tutti sono già schierati ai lati dello studio, pronti a dare il via alla prima manche. Prima, però, è tempo di condividere alcuni doni. Ogni professore ha fatto dei doni all’altro e il primo a dare il suo è Rudy Zerbi. “Il mio regalo è per la professoressa Cuccarini”, annuncia Rudy su Canale 5. Lorella apre la scatola regalo dal quale caccia la bilancia della giustizia e il martelletto da giudice. “È un regalo che parla di equità, di giustizia, di colei che è la regina della giustizia!” urla Zerbi in studio, con un tono chiaramente sarcastico.

Amici 21, Rudy Zerbi all'attacco di Lorella Cuccarini/ “A differenza tua, io... "

Lorella, però, se la ride e la prende con leggerezza la frecciatina lanciatale dal collega. Poi indossa anche la parrucca da giudice, prestandosi allo scherzo anche se “Non sono un giudice!” precisa. Inizia dunque con allegria ma non senza le consuete battute pungenti la semifinale di Amici 2022.

LEGGI ANCHE:

AMICI 21, RUDY ZERBI FA IL PRIMO PASSO VERSO LDA/ Il pupillo ricambia...Rudy Zerbi 'minaccia' Stash ad Amici 21:"ti buco 4 gomme e..."/ De Filippi sbigottita, prova prof vinta!

© RIPRODUZIONE RISERVATA