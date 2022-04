Zerbi punge Pettinelli e Cuccarini/ “Cattivo ad Amici? Io non illudo col buonismo”

Va in onda questa sera il settimo serale di Amici 2022 che vedrà in scena una nuova sfida tra squadre. Se da una parte andranno in scena nuove prove atte a mettere in luce gli allievi ancora in gara, dall’altra queste saranno l’occasione per i professori di tornare a discutere. Ci sono, d’altronde, due prof che sono considerati i più ‘cattivi’ del programma: la maestra Alessandra Celentano per il ballo e Rudy Zerbi per il canto.

Zerbi si veste da ballerina brasiliana e corrompe la giuria ad Amici/ "Votate noi!"

Quest’ultimo non fa sconti agli allievi, suoi compresi, ed è spesso al centro di liti con i colleghi, Anna Pettinelli in primis. A chi però lo accusa di essere il ‘più cattivo’, Zerbi risponde con decisione nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Gente, sottolineando che il suo essere schietto e realista non deve essere scambiato per cattiveria.

Rudy Zerbi, stoccata a Pettinelli e Cuccarini: “Cattiveria è illudere i ragazzi col buonismo”

“Cattiveria è illudere i ragazzi con quel buonismo che in realtà è fine a se stesso e a volte può anche essere un modo per farsi fare un applauso in più dal pubblico”, è con queste parole che Rudy Zerbi, come riporta La NostraTv, non solo risponde alle critiche, ma lancia una chiara stoccata ad alcuni colleghi, come Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Alla prima, d’altronde, è stata stato sottolineato in altre occasioni un atteggiamento buonista con i ragazzi di Amici e quindi per Zerbi poco funzionale ai fini della loro crescita. Sono invece ben noti gli accesi scontri di Rudy con Anna Pettinelli: le loro visioni in fatto artistico difficilmente collimano, fattore che ha finora sollevato ad Amici veri e propri polveroni, nonché un’accesissima rivalità tra le due parti.

LEGGI ANCHE:



© RIPRODUZIONE RISERVATA