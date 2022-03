Zerbi punge Pettinelli e mostra ‘le palle’ ad Amici 2022/ Lei: “Dimensione è quella” Maria “si sono stortate”

Zerbi e Anna Pettinelli, nuova lite in diretta e Rudy mostra le “palle”

Il primo serale di Amici 2022 si accende subito con un botta e risposta pungente tra due professori, ormai ben noti per la loro rivalità: Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Le battute sarcastiche tra i due hanno inizio sin dalla prima sfida, che vede contrapposti Luigi e Albe. Si accende però quando Zerbi chiama in campo il guanto disfida lanciato per Luigi contro Crytical. Quest’ultimo, in particolare, deve esibirsi in canzoni ‘allegre’ e molto ritmate, molto lontane dal suo genere. Questo dà spazio ad un altro scontro tra i due professori e al sarcasmo di Rudy che caccia dalla sua valigetta un giochino: quello delle due palline legate ad una corda.

Davide Mengacci o Ciana: chi è padre Rudy Zerbi?/ "Figli sono di chi li cresce"

Amici 2022, Anna Pettinelli replica stizzita alla provocazione di Rudy Zerbi

Zerbi rende dunque chiaro che quelle rappresentano una metafora di qualcos’altro, che preferiamo non citare, che la Pettinelli però ben comprende, tanto da rispondere “la dimensione è quella”. Si intromette allora Maria De Filippi che armeggia col giochino per poi concludere con una battuta: “Guarda che si sono stortate”, scherza. Una battuta che chiude perfettamente la scenetta.

LEGGI ANCHE:

Amici 21, prova performer Alex vs Luigi/ Chi è all'altezza di Michael Jackson?Zerbi sfida Luigi vs Crytical con medley/ Scoppia polemica ad Amici 21: "Non è equo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA