Zerbi sfida Arisa in un “ballo hot”/ Scherzo ad Amici 2021, lei “Accetto ma…”

Quando Arisa e Rudy Zerbi sono uno contro l’altro ad Amici 2021, la gag è sempre dietro l’angolo. È così anche nel sesto serale, quando Zerbi annuncia un ‘guanto di sfida prof’ in cui, però, l’unica coinvolta è proprio la cantante. “Ho lanciato questo guanto ad Arisa e mi sono preparato tutta la settimana” annuncia Zerbi, chiamando allora i ballerini professionisti ad esibire la coreografia da ripetere. Arisa, però, non ne sa nulla: “Io non ho ricevuto alcun guanto!” spiega. “Come non lo hai ricevuto? Non mentire, lo sai benissimo!” replica Zerbi, mentre al centro del palco arrivano Umberto Gaudino e Francesca Tocca. I due si esibiscono in un ballo molto sensuale che Arisa e Zerbi dovranno dunque replicare.

Arisa accetta la sfida di Zerbi ad Amici 2021 ma è uno scherzo!

Arisa è perplessa: “Io non l’ho mai provata però accetto la sfida!” Maria De Filippi applaude al coraggio di aver accettato il “ballo promiscuo”, Zerbi la stuzzica ma ecco che, sul più bello, quando si sta per scendere in campo e iniziare la sfida, Zerbi si svela: “Era tutto uno scherzo!” Arisa lo guarda male, Maria De Filippi sorride e torna a complimentarsi con la cantante per aver comunque accettato la prova di Zerbi pur non sapendone niente.

