Zerbi si veste da ballerina brasiliana e corrompe la giuria ad Amici/ “Votate noi!”

Anche il sesto serale di Amici 21 viene allietato da un simpaticissimo guanto di sfida tra Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro da una parte e Rudy Zerbi con Alessandra Celentano dall’altra. La prima coppia citata ha deciso di portare in scena un cult della musica: Thriller di Michael Jackson. L’altra coppia di professori, come sempre, punta sulla simpatia e questa volta fa volare tutti in Brasile con un’esilarante esibizione sulle note di Disco Samba. A scatenare le risate è il travestimento di Rudy, questa volta abbigliato come una ballerina brasiliana. Scatenato, porta tra le mani dei volantini promozionali e anche dei biglietti aerei da regalare alla giuria, un dono con il quale cerca di corrompere i tre giudici, e ci riesce! Alla fine è proprio la coppia Celentano-Zerbi a conquistare la vittoria: Stash prima ed Emanuele Filiberto assegnano a loro il punto. L’unico a non farsi ‘corrompere’ è Stefano De Martino che vota per Cuccarini-Todaro. Il totale delle sfide tra prof aggiornato è, dunque, quattro a due per i CuccaTodo.

