Zerbi stuzzica Arisa “Ieri era a casa mia”/ Lei “Ti prendi le conseguenze a dire ciò”

La nuova puntata di Amici 2021 non poteva che avere inizio con un nuovo siparietto tra i professori. Quando Maria De Filippi svela che la coppia di prof che dà il via alla manche è quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è già chiaro a tutti quanto sta per accadere in studio. Zerbi, infatti, arriva con la sua valigetta ormai famosa e inizia a cacciare i vari oggetti di sfottò. Parte con un paio di baffi, quelli indossati proprio da Arisa la scorsa settimana in puntata, e le lancia così la stoccata: “Questi sono i baffi che Arisa ha dimenticato a casa mia ieri sera…” La cantante gesticola animatamente, facendo capire che ovviamente è tutto falso ma Rudy continua: “Ho anche le sue unghie…” e le mostra.

Maria De Filippi lascia allora la parola ad Arisa, vedendola abbastanza infastidita dallo sfottò del collega. “Tu puoi dire quello che voi, i fatti parlano!” replica la cantante, che allora prosegue “Ti prendi poi tu le conseguenze di queste bufale che dici!” A chiudere è però Lorella Cuccarini che lancia a Rudy un’ultima battuta pungente: “Te piacerebbe!”

