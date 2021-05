Zerbi Vs Aka7even “Ha copiato da Frah Quintale”/ Pettinelli “Sangiovanni banale se..”

Scoppia lo scontro in diretta ad Amici 2021 tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. L’occasione nasce dal guanto di sfida lanciato dal primo all’allievo di Anna, Aka7even, su una canzone che lui e Sangiovanni avrebbero dovuto scrivere su una base preparata appositamente per loro dal produttore Zef. Alla fine di entrambe le esibizioni, Zerbi lancia una pesante accusa ad Aka7even, mostrando che l’allievo avrebbe in qualche modo copiato. A prova di ciò, fa ascoltare la parte ‘copiata’ dal brano di Frah Quintale, effettivamente molto simile a quella cantata sul palco da Aka. “Più che citazioni è uno ‘speriamo non se ne accorgano'”, punge allora Zerbi. La Pettinelli è pronta però a replicare, mostrando quello che lei ha chiamato “Il libro nero delle barre”.

Scontro tra Pettinelli e Zerbi per le barre di Sangiovanni e Aka7even

“Questo è il libro nero delle barre di Sangiovanni”, spiega allora la Pettinelli. “Mi sono stufata di sentire che Aka copia, solo Sangiovanni scrive bene.” Così cita delle frasi che definisce banali e scontate, come “Uomini e donne sono uguali”. Zerbi però sbotta: “Vergognati, è una cosa importantissima che al governo si sta parlando solo di questo!” Lei replica: “Quando si parla di amore e di sentimenti purtroppo le parole sono quelle.” Così è Sangiovanni a difendersi: “Al giorno d’oggi credo sia importante fare chiarezza su queste cose, non la trovo banale. Credo che io vivo delle cose e le esprimo. Poi se ci sono anche altre persone che dicono le stesse cose, vuol dire che altre persone hanno vissuto le mie stesse cose.”

