Gli Zero Assoluto, chi sono e che fine hanno fatto? Se lo chiedono molti fan che hanno amato la coppia di cantanti più in voga agli inizi del duemila...

Gli Zero Assoluto, dalle vette del successo al periodo buio: “Uscimmo di scena per un motivo…”

Gli Zero Assoluto, vale a dire Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci, hanno segnato un’epoca della musica italiana. Un’epoca che oggi appare lontana, ma che in fondo così lontana non è. Il loro maggiore successo risale all’estate del 2005, con il singolo Semplicemente che rimase per trenta settimane di fila in classifica nello stesso anno. E poi, tra gli altri brani tormentoni degli Zero Assoluto, come non menzionare Per dimenticare.

Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci hanno assaporato il successo dalla vetta più alta della musica leggera italiana, prima di sprofondare nel dimenticatoio. Un’uscita di scena non dettata dallo scarso interesse del pubblico che, anzi, ha sempre provato grande ammirazione e affetto per la coppia di cantanti. Ma da un’esigenza di ritrovare se stessi, in un mondo discografico che evidentemente non gli apparteneva più.

Gli Zero Assoluto, ecco che cosa fanno oggi Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci

In una intervista rilasciata di recente sulle pagine de Il Messaggero, gli Zero Assoluto ripercorrono il periodo in cui hanno maturato l’idea di prendere strade diverse da quelle intraprese agli inizi della carriera. “Eravamo stufi di fare sempre le stesse cose: disco, promozione, tour. I risultati tra l’altro non erano neanche soddisfacenti, così ci siamo presi un anno di pausa, che poi sono diventati sette…”, hanno raccontato i due cantanti.

Un’uscita di scena che di fatto non è mai diventata una separazione, perché oggi gli Zero Assoluto sono comunque attivi, ma singolarmente impegnati in altre attività professionali. De Gasperi ha fondato una startup legata agli e-sport, Maffucci invece gestisce un’agenzia di webstar e strategie digitali per aziende. Insomma, un percorso totalmente distante dalla carriera nella musica.

