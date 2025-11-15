Le imprese che hanno aderito alla ZES Unica 2025 dovranno integrare un nuovo documento.

Le aziende che hanno deciso di aderire alla ZES Unica 2025, tra il 18 novembre e il 2 dicembre di quest’anno, dovranno completare un nuovo adempimento burocratico.

Laddove l’onere non dovesse essere completato correttamente (ad esempio in caso di scarto della pratica), verrà concessa un’ulteriore possibilità per effettuare la rettifica.

I limiti sulla ZES Unica 2025

La ZES Unica, in relazione agli investimenti completati nel 2025 (dal 1° gennaio al 15 novembre), prevede una nuova comunicazione che attesti la capitalizzazione effettuata.

L’investimento previsto presenta una soglia complessiva di 2,2 miliardi di euro e un limite massimo di 100 milioni di euro per singolo progetto.

Dopo il boost per il Mezzogiorno, l’incentivo mira a favorire l’acquisto di beni strumentali nei territori del Sud più svantaggiati, tra cui Sicilia, Puglia, Molise, Campania, Basilicata, Abruzzo, Sardegna e Calabria.

Il credito d’imposta per ciascun progetto viene riconosciuto solo se l’azienda sostiene almeno 200.000€ di spesa.

Qual è l’integrazione di cui si parla per la ZES Unica 2025

L’integrazione del documento sugli investimenti per la ZES Unica 2025 è un obbligo per le imprese che hanno sostenuto costi nella prima parte dell’anno e che intendevano completare gli ultimi investimenti entro il 15 novembre.

Occorre prestare attenzione al modello corretto da utilizzare (qui quello aggiornato dall’Ade), diverso dalla versione caricata precedentemente sul portale.

Alla pratica vanno allegati 3 documenti fondamentali: l’importo corrispondente al credito maturato, la certificazione del revisore legale e le fatture elettroniche che provano gli investimenti.

Per le pratiche rifiutate, la correzione dev’essere effettuata entro il 7 dicembre 2025. Il rifiuto non riguarda l’intero file, ma solo una parte dell’istanza.

Tra gli errori che potrebbero aiutare ad una tolleranza più estesa rientrano: un errore di lettura del file, il codice fiscale che non combacia con quanto trascritto nella pratica ed il codice d’autenticazione non riconosciuto (per svariati motivi).

Per ciascun dettaglio l’Agenzia delle Entrate di Riscossione ha previsto una guida consultabile online così da ridurre il numero di errori.