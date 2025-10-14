La Zes unica ha mostrato di funzionare al Sud e si potrebbe valutare un suo allargamento anche nel resto d'Italia

“La Zes unica ha generato posti di lavoro e con quegli stessi denari impegnati ha fatto raccogliere in due anni l’Iva generata dagli investimenti. Una misura semplice che ha anestetizzato la Pubblica amministrazione”. Lo ha detto pochi giorni fa Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria. Ma non è certo la prima volta che gli industriali elogiano una misura fortemente voluta dall’ex ministro degli Affari europei, Raffaele Fitto, due anni fa, e che sta dimostrandosi come un incredibile volano di crescita per il Sud Italia, diventato dopo decenni di sofferenze, la locomotiva economica d’Italia.

Una misura che all’inizio qualcuno ebbe l’ardire persino di criticare, definendola inutile e anzi dannosa per l’economia del sud Italia con deduzioni ed analisi, che, alla luce dei fatti, si sono rivelate assolutamente infondate. Ma probabilmente queste cassandre erano le stesse che non dicevano nulla sull’immobilismo del Sud Italia, foraggiato da un’assurda e quella sì inutile politica basata sull’assistenzialismo.

Quando si accusa il Governo Meloni di non avere fatto nulla sull’economia bisognerebbe pensare a come invece abbia finalmente ridato slancio a un’economia del Mezzogiorno che non aspettava altro di essere liberato da quella pletora di assurdi vincoli e lacciuoli burocratici che ne hanno soffocato lo sviluppo.

Secondo gli ultimi dati a disposizione le prenotazioni per la Zes unica supererebbero di almeno 4 volte le risorse a disposizione, che sono pari a 2,2 miliardi di euro. Oltre 800 sono le autorizzazioni uniche concesse, con 5,6 miliardi stanziati in due anni, investimenti per 22 miliardi e un impatto economico complessivo di 28 miliardi e circa 34 mila nuovi posti lavoro.

Numeri che meglio di qualsiasi parola dimostrano il lavoro egregio fatto dalla struttura di missione creata da Fitto e brillantemente coordinata dall’avvocato Giosy Romano. Una misura di grande successo che ha messo finalmente per una volta le imprese al centro, semplificando il loro lavoro dal punto di vista burocratico e generando un positivo effetto a catena che ora qualcuno vorrebbe estendere a tutta Italia.

Infatti, il Governo ha già deciso di allargare la Zes unica anche a Marche e Umbria, ma il ministro Tommaso Foti ha parlato di allargare il regime semplificato della Zes anche a tutto il resto d’Italia. “Con l’autorizzazione unica, che sostituisce le trentasette precedenti, diventa molto più facile scegliere il nostro territorio per investire”, ha detto Romano a un recente evento.

Il grande merito di questa misura è anche quello di far diventare il Mezzogiorno terreno fertile per investitori non solo italiani. Sostituire le 37 pratiche burocratiche che si dovevano espletare prima con un’autorizzazione unica è stata una sorta di rivoluzione copernicana, che non va assolutamente sprecata.

La Zes, come ha detto giustamente Orsini. è riuscita a limitare e di molto l’invadenza della Pubblica amministrazione, che da sempre, soprattutto al Sud, rappresenta una zavorra per chi desidera investire, soprattutto dall’estero. Perché le Zes uniche (nel mondo sono 4.300) sono zone create principalmente in aree disagiate proprio per facilitare e agevolare gli investimenti esteri. Ma finora nel Sud Italia erano state un mezzo fallimento, al contrario invece di quanto accaduto per esempio, in Polonia a Katowice, in Irlanda a Shannon o in Portogallo a Madeira, per non parlare di quelle in Cina.

Si trattava di prendere il toro dalle corna ed eliminare le storture create dalla frammentarietà delle otto zone esistenti accorpandole in unica zona speciale, controllata centralmente da un’apposita struttura presso la presidenza del Consiglio.

Resta da capire, secondo alcuni, il senso di “riorganizzare” il tutto nel nuovo Dipartimento del Sud creato ad hoc a fine settembre (forse per dotarlo di maggiori risorse), eliminando una macchina perfetta, come la struttura di missione Zes unica guidata da Romano. Luigi Sbarra a capo del nuovo dipartimento ha già dato ampie rassicurazioni in questo senso (l’intenzione “non è smontare una struttura che fin qui ha funzionato bene”). Sperando che davvero alle parole, mai come ora, seguano i fatti.

