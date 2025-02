C’eravamo tanto amate, ma ora non più. È il caso di dirlo nel caso di Helena Prestes e Zeudi Di Palma, che ora sono due ‘nemiche’ all’interno della Casa del Grande Fratello. La ship ‘Zelena’ è ormai solo un ricordo, visto che Helena sta vivendo una storia con Javier Martinez, con la quale trascorre notti ‘bollenti’ proprio nel letto di fianco a Zeudi. Un gesto, questo, che è stato per Miss Italia una mancanza di tatto, soprattutto da colei che fino a poco prima diceva di volerle bene.

“Mi dà sempre l’impressione che è entrata qua con l’idea di avvicinarsi a me per convenienza. – ha tuonato però Helena contro Zeudi – Non è stata mai se stessa secondo me, voleva tenermi buona? Continui a strumentalizzate la cosa di Zelena ma con te ho chiuso.”

Sono forti però le parole della Miss Italia contro la coppia: “Lei e Javier sono sesso e strategia”, ha infatti dichiarato al Grande Fratello. Poi ha risposto alle accuse di Helena, dicendole: “Tu tieni più a Zelena che a Zeudi! Non ti sei mai chiesta io come stessi, ma hai sempre parlato soltanto del nostro legame e della nostra amicizia.” E ha aggiunto: “Se prima c’era del sentimento, ora che non c’è ti vedo come sei veramente e capisco tante cose. Vuoi mettermi in cattiva luce e questo significa essere stratega. Tu metti il gioco al di sopra di tutto.”

