I fan di Zeudi Di Palma infrangono le regole: messaggi per la Miss

È stato infranto il regolamento al Grande Fratello dopo che alcune fan di Zeudi Di Palma hanno escogitato una marachella che nessuno si aspettava. Eppure, era una domenica tranquilla in cui tutti i concorrenti si stavano rilassando in attesa della puntata di domani, l’attesissima semifinale. Un evento improvviso ha agitato tutti e nulla è sfuggito alle telecamere del programma sempre puntate su quello che avviene in casa. Cos’è successo? E perchè qualcuno rischia grosso?

Alcuni membri del fandom di Zeudi Di Palma sono passati davanti alla casa situata ai Lumina Studios di Roma, e hanno ben pensato di lanciare in giardino delle palline violando così il regolamento che vorrebbe i concorrenti lontani da qualsiasi informazione che proviene dall’esterno. A quanto pare si è trattato di alcune sostenitrici dell’ex Miss Italia che hanno addirittura bypassato i sistemi di sicurezza installati dalla produzione per isolare al massimo i protagonisti del Grande Fratello. Sebbene gli aerei che sorvolano la casa con i relativi messaggi siano consentiti, di certo sono bannati altri tipi di gesti come quello clamoroso avvenuto oggi.

GF, i messaggi comparsi sulle palline da tennis

Ad un certo punto, nel giardino del Grande Fratello sono comparse delle palline da tennis che riportavano delle scritte. Non solo, in mezzo a queste anche un pallone da calcio sgonfio, oggetto inconsueto per i gieffini. La prima ad accorgersi degli intrusi è stata Shaila Gatta che ha subito chiamato gli altri concorrenti per capire cosa stesse succedendo e soprattutto per leggere i messaggi scritti sopra alle palline lanciate nella casa. Le scritte riportavano: “Io ti ho capita“, “Sei speciale“, “Sei rara“, ma appena i ragazzi si sono accorti dell’accaduto, la produzione li ha immediatamente chiamati dentro la casa per pulire il giardino dagli oggetti indesiderati.

Probabilmente, gli autori hanno chiamato tutti i membri del reality in confessionale per capire cosa fosse successo e per venire a conoscenza di chi ha letto i messaggi scritti sulle palline. In ogni caso, come riportano ironicamente alcuni utenti su X, i concorrenti del Grande Fratello erano inizialmente felici pensando che quelle dediche fossero rivolte a loro, mentre si sono poi accorti che le dolci parole erano proprio per Zeudi Di Palma, finalista del Grande Fratello.

Se le fan di Zeudi Di Palma pensavano di fare un gesto piacevole per la loro beniamina, si sono sbagliate, perchè dopo l’accaduto molti dei concorrenti compresa la Miss avrebbero violato il regolamento del Grande Fratello. Secondo alcune voci, come riporta Libero, la produzione sarebbe furiosa, soprattutto per il fatto che le fan della ragazza avrebbero beffato il sistema di sicurezza intorno all’edificio. Lo spirito del reality è infatti quello di tenere lontani i concorrenti da tutte le informazioni che arrivano dall’esterno e in base a quanto svelano alcuni utenti sui social, su alcune di queste palline spunterebbero anche numeri di telefono.

Molti dei fan del Grande Fratello sono arrabbiati e delusi dopo quanto successo, e alcuni si scagliano contro la diretta interessata. Ecco cosa si legge su X: “È stato infranto il regolamento del GF…la concorrente Zeudi Di Palma va squalificata dal reality per aver letto il messaggio scritto su una pallina arrivata nel giardino Non ci sono attenuanti …deve essere squalificata!!!“. Certo è che se Zeudi Di Palma riceverà dei provvedimenti, per par condicio dovrebbero riceverli anche tutti quelli che hanno letto i messaggi sulle palline, come Giglio e Shaila. Insomma, a breve scopriremo cosa decideranno di fare gli autori dopo questo strano evento.