Continua il clima tesissimo nella casa del Grande Fratello. Da una parte abbiamo visto il litigio tra Mariavittoria Minghetti e Lorenzo Spolverato, mentre Zeudi Di Palma si è sfogata ulteriormente su Helena Prestes, ritenendosi infastidita per i comportamenti della ragazza. Le due sembrano essere proprio ai ferri corti ma il peggio è successo durante un gioco organizzato da uno dei nuovi concorrenti, Mattia Fumagalli. Molti inquilini si sono uniti per giocare ma ad un certo punto è successo quello che nessuno si aspettava.

Helena Prestes, infatti, ha accusato Zeudi Di Palma di non esporsi quando serve soprattutto nelle situazioni in cui servirebbe una sua opinione. L’ex Miss si è sentita attaccata nel profondo: non si aspettava una vendetta di questo tipo da parte della ragazza e così, ha deciso di sfogarsi con Shaila Gatta, Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice e Lorenzo Spolverato. “Mi ha messo in cattiva luce. L’ho sempre detto che non è mia amica” ha spiegato agli inquilini. Immediatamente Shaila le ha dato ragione consigliandole insieme ad Alfonso di allontanarsi dalla ragazza. Secondo loro Helena Prestes non aspetta altro che metterla in difficoltà.

Zeudi Di Palma durissima su Helena Prestes: “Non mi ha voluto bene”

“Mi dispiace, non stare male per questa cosa. Inizia a valutare”, ha detto Chiara Cainelli a Zeudi Di Palma, cercando così di consolarla. Gli inquilini sono tutti d’accordo su un punto: Helena ha solo usato la ragazza per le telecamere e per arrivare a Javier Martinez con il quale ha passato una notte hot. “Non ha avuto la sensibilità di proteggerti” le hanno detto e lei ha ascoltato i loro consigli, delusa e ferita per quanto le ha detto la modella brasiliana durante il gioco. La Miss campana è sicura che in quel momento la Prestes non le abbia voluto bene: “Helena pensa che mi devo esporre stando dalla sua parte, ma non starò mai dalla sua parte e nemmeno da quella di Lorenzo“, spiega, “Se una persona me la voglio vivere, me la vivo a prescindere da quello che dicono gli altri“.