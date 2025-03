Zeudi Di Palma ha sputato acqua addosso a Helena? Caos al Grande Fratello

Al Grande Fratello la puntata di lunedì sera ha regalato numerose emozioni ma ha anche lasciato strascichi importanti nei rapporti e nelle dinamiche tra i concorrenti. Nel corso della notte si è respirata aria di nervosismo e protagonista è stata soprattutto Helena Prestes: oltre alla litigata con Javier Martinez, che ha rischiato di compromettere la loro relazione, la modella ha anche avuto uno scontro infuocato con Zeudi Di Palma, alla quale è stata rivolta una durissima accusa.

Helena ha infatti accusato Zeudi di averle sputato dell’acqua addosso intenzionalmente mentre si trovavano in bagno, l’ex Miss Italia ha però negato all’istante dandole della folle per questa illazione. Ne è nato un battibecco in cui sono intervenute anche Chiara Cainelli e Shaila Gatta dalla parte di Zeudi, Jessica Morlacchi dalla parte di Helena, per cercare di allontanarle e di calmare le acque. Ma come sarebbero andati realmente i fatti?

Zeudi Di Palma smonta la versione di Helena Prestes: cosa sarebbe successo

A distanza di qualche ora dall’accaduto di lunedì notte, Zeudi Di Palma sarebbe ritornata sull’argomento e avrebbe esposto la propria versione dei fatti, svelando tutta la verità sulla litigata con Helena Prestes al Grande Fratello. Come riportano diversi fan del programma su X, Zeudi avrebbe spiegato che in quel momento si stava lavando i denti nello stesso lavandino in cui se li stava lavando Helena nello stesso momento. E, proprio nel momento in cui stava sputando il dentifricio nel lavandino per sciacquare la bocca, la modella brasiliana l’avrebbe accusata di averle sputato l’acqua addosso.

“Zeudi: io semplicemente sputo il dentifricio e sciacquo lo spazzolino e lei mi dice “ma che fai mi sputi in faccia?”, la versione dell’ex Miss Italia riportata dal pubblico su X. Un momento di tensione che si aggiunge ai già fragili equilibri nella Casa tra le due coinquiline, sempre più distanti e in lotta: tale episodio sarà oggetto di dibattito nella prossima puntata del reality, in onda lunedì sera?

Zeudi: io semplicemente sputo il dentifricio e sciacquo lo spazzolino e lei mi dice “ma che fai mi sputi in faccia?”#GrandeFratello #zelena #zeudiners — J (@nontisento) March 18, 2025