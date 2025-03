Grande Fratello, Zeudi Di Palma smaschera Alfonso Signorini: “Helena Prestes mi ha aggredito e lui lo sapeva”

Solitamente le fasi finale del Grande Fratello sono le più tranquille, in vista della finalissima i concorrenti sono più sereni e tranquilli intenti a godersi gli ultimi giorni di questa esperienza ma non è il caso di questa edizione. Gli animi si scaldano facilmente e non mancano scontri, liti e discussioni. Ed anche ieri in puntata c’è stato un duro scontro tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma, sono volati insulti e accuse pesanti ed alla fine l’ex Miss Italia è scoppiata a piangere.

E non è tutto, perché nel cuore della notte, Zeudi Di Palma è scoppiata a piangere ha attaccato Helena Prestes sostenendo di essere stata aggredita da lei ed alla fine si è scagliata contro Alfonso Signorini, colpevole a suo dire di difendere la modella brasiliana: “Parlo dell’aggressione che ho subìto, aveva paura che Alfonso Signorini mi chiedesse spiegazioni e che io parlassi e dicessi tutto. Io questa cosa l’ho tirato in ballo più volte in puntata ma nessuno mi ha chiesto nulla.” E subito dopo Zeudi ha smascherato Alfonso Signorini: “Ad Helena hanno fatto un altro sconto, Alfonso non mi ha neanche contraddetto perché sapeva che avevo ragione.”

Alfonso Signorini nel mirino di Zeudi Di Palma al Grande Fratello: “Non ha chiesto spiegazioni sull’aggressione di Helena Prestes

Di notte Zeudi piangendo disperata ha rivelato di essere stata aggredita da Helena ma in puntata non hanno fatto vedere le immagini ne menzionato l’argomento: “Quell’attacco e quell’aggressione che ho subìto spero si sia vista, perché io non me lo merito.” Aggiungendo che lei nella vita ne ha passate tante ed ha dovuto lottare molto e nonostante tutto quello che le è successo prima è stata aggredita e poi è stata accusata di strumentalizzare il suo orientamento sessuale. E subito ha bacchettato il conduttore Alfonso Signorini perché non ha chiesto spiegazioni alla modella brasiliana.