Disavventura per l’ex concorrente del Grande Fratello Zeudi Di Palma, l’ex gieffina negli ultimi giorni si è ritrovata a fare i conti con dei momenti molto complicato che hanno costretto il suo staff ad annullare un grande progetto. L’evento al Teatro Olimpico di Roma che si sarebbe dovuto tenere il prossimo 11 giugno è stato sospeso e posticipato a causa di “gravi minacce rivolte a Zeudi Di Palma e tentativi di boicottaggio“. Attraverso un comunicato stampa diffuso nelle scorse ore, la De Hierro Music Entertainement.

Nordio: "Garlasco? Comunque andrà, sarà una sconfitta"/ "Legge sul processo d'appello deve cambiare"

“A causa di forza maggiore e in seguito a tentativi di boicottaggio e gravi minacce ricevute da Zeudi sui social media, il team di De Hierro Music Entertainment ha deciso di posticipare il viaggio in Italia per poter intraprendere le dovute azioni legali. Zeudi e il suo team meritano di essere tutelati” ha rivelato l’azienda svelando e ricostruendo l’accaduto nelle ultime ore. Gli haters di Zeudi Di Palma hanno anche invaso i profili social della ragazza, portandola a decidere con il proprio staff di annullare l’evento in programma in questi giorni.

Francesco Bellomo: "Dress code? Nessun illecito né maltrattamenti"/ "Giuseppe Conte mi interrogò..."

Zeudi Di Palma rivede i programmi: la data slittata a settembre

La serata in programma nelle prossime ore è stata spostata a settembre, Zeudi Di Palma dunque tornerà in teatro tra qualche mese, quando la speranza è che la situazione tensiva intorno a lei possa essere evaporata in. qualche modo. Nella nota diramata dallo staff di Zeudi Di Palma, si apprende il cambio di programma:

“Siamo profondamente colpiti da questa situazione: è inaccettabile dover affrontare episodi del genere, soprattutto in un momento storico come questo. A tutti gli Zeudiners italiani: la nuova data del Fan Meet di Zeudi Di Palma è stata riprogrammata per settembre 2025″.

Tommaso Zorzi ricorda nonna Pina: "Dopo l'ictus non parlava"/ "Non sono riuscito a dirle di essere gay"