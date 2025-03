Diventa sempre più forte Zeudi Di Palma, tanto che i fan la definiscono come la vera e possibile vincitrice del Grande Fratello. E lei lo sa benissimo, visto che nell’ultima diretta andata in onda il 13 marzo 2025 non si è risparmiata neanche una parola contro i concorrenti. In particolare, ha avuto da ridire su due situazioni: una con Helena Prestes e una con Mariavittoria Minghetti, della quale ha svelato l’orientamento sessuale senza consenso della ragazza.

Zeudi Di Palma è la terza finalista del Grande Fratello e secondo il web è la vincitrice annunciata per via dei fandom tossici che utilizzano i bot al fine di far vincere il concorrente che sostengono. A lasciare senza parole i fan è stato l’atteggiamento dell’ex miss dopo aver scoperto di essere una concorrente molto forte ma nelle ultime ore è spuntato un sospetto sui social: pare che Zeudi Di Palma stia approfittando delle bagarre con Helena Prestes per brillare e acquisire ulteriori consensi. Durante la puntata del 13 marzo, infatti, la modella brasiliana è stata al centro dell’attenzione per gran parte della diretta, e l’ex Miss non ha esitato per mostrare la sua parte contraddittoria.

Dopo aver visto la linea della vita di Helena Prestes, Zeudi Di Palma ha detto di essersi commossa, e di aver avuto l’istinto di abbracciare l’ex amica. Non solo, nel corso della puntata ha anche affermato di essere la ragazza della porta accanto, anche se Alfonso Signorini l’ha smentita, dicendo di non aver mai visto delle ragazze della porta accanto come lei. Intanto, a differenza di quanto si dice che tra i due litiganti il terzo gode, Shaila Gatta sta tremando per la finale: il suo nome non è ancora stato fatto.

La ballerina si è resa conto improvvisamente di essere stata oscurata da Lorenzo Spolverato, e negli ultimi giorni sta rimproverando a sè stessa di non aver mostrato a tutti chi è davvero, la sua personalità e il suo carattere. Non la pensa così Beatrice Luzzi, che ha sempre sostenuto l’ex velina di Striscia La Notizia e spera che la ragazza possa essere la quarta finalista del Grande Fratello. Ricordiamo, infatti, che mancano solo due posti e che tutto potrebbe ancora cambiare.