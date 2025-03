Zeudi Di Palma e Lorenzo Spolverato: l’accusa dell’ex Miss Italia

Ancora scintille nella casa del Grande Fratello tra Zeudi Di Palma e Lorenzo Spolverato. Quest’ultimo, pur facendo buon viso a cattivo gioco, non ha cambiato idea sull’ex Miss Italia, convinto che sia entrata nella casa con una strategia ben precisa e che non sia mai stata realmente amica della fidanzata Shaila al punto da averla nominata dopo una sola discussione. Consapevole, tuttavia, che manchino pochi giorni alla finalissima ed essendo rimasti solo in sei, Lorenzo chiacchiera anche con Zeudi com’è accaduto la scorsa sera.

Mentre erano in giardino, Zeudi, Chiara Cainelli e Lorenzo commentavano quello che è stato il percorso di tutti all’interno della casa. Lorenzo, così, ha ammesso che, in alcune circostanze, avrebbe dovuto essere più furbo e parlare sotto il piumone come hanno fatto altri. Una dichiarazione che ha però scatenato la reazione di Zeudi.

Il web contro Zeudi Di Palma

“Da regolamento è vietato parlare sotto il piumone potresti essere squalificato per aver tolto il microfono per dire cose che loro non possono sentire. Praticamente, si sono fatti tutto il programma contro il regolamento”: Queste sono state le parole dette da Zeudi a Lorenzo che sono diventate virali sul web. Da una parte, diversi utenti hanno approvato le parole dell’ex Miss Italia mentre dall’altra, molti utenti hanno sottolineato come la stessa Zeudi faccia la stessa cosa con l’amica Chiara al punto da essere più volte richiamata dal Grande Fratello per l’assenza di microfoni.

“Senti chi parla”, scrive una ragazza. “Da regolamento lei è la sua amica Chiara lo fanno ogni giorno , infatti si fanno sempre richiamare”, aggiunge un’altra. “Sei ridicola Zeudi. Tu non hai parlato sotto al piumone e senza microfono con Chiara”, si legge ancora.