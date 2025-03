Zeudi Di Palma contro Tommaso Franchi al Grande Fratello: tensione tra i gieffini

Momenti di confronto nelle scorse ore nella casa del Grande Fratello, la gieffina Zeudi Di Palma e Tommaso Franchi hanno vissuto un duello a distanza, con l’ex Miss Italia che si è espressa sul rapporto con il fidanzato di Mariavittoria, esprimendo qualche dubbio sul compagno di gioco e sui suoi atteggiamenti, la modella sembra avere un’opinione chiara su Tommaso: “Lui predica bene e razzola male”.

Da qui ne ha spiegato il motivo: qualche mese fa, Tommaso in fase di nomination fece il nome di Shaila perché alcuni suoi atteggiamenti lo infastidivano, ma proprio ieri ha criticato la Nomination della ballerina nei confronti della sua fidanzata, scatenando un confronto che si è innescato dopo la puntata. “Tu sei andata da lei e glielo hai detto, poi,dopo un po’ di tempo, quando il vostro rapporto non era più lo stesso, l’hai nominata” le parole della ragazza.

Zeudi Di Palma tuona al Grande Fratello: l’ambivalenza di Tommaso Franchi

La Miss Italia ha poi portato un altro esempio dell’ambivalenza di Tommaso Franchi nella casa del Grande Fratello, svelando una situazione in cui è venuto fuori: si è sempre dichiarato un grande amico di Lorenzo, ma in puntata lo ha messo in cattiva luce, affermando che non si era comportato bene quando Bernardo è uscito, concentrandosi più su se stesso che sull’inquilino e non salutandolo.

“Questo è perbenismo”, commenta Chiara, insinuando un dubbio a Shaila: i #Tommavi sono stati davvero leali nei confronti degli #Shailenzo? Shaila si è già posta questa domanda e sembra essersi già data una risposta negativa sulla questione maturata nella casa del Grande Fratello.

