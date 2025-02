Zeudi Di Palma è ancora al centro delle polemiche per la sua sessualità al Grande Fratello, e Alfonso Signorini ha voluto indagare ulteriormente a riguardo durante la puntata di giovedì 27 febbraio 2025. Si tratta della trentacinquesima diretta e il clima si fa sempre più teso: tutti combattono per andare in finale e non si placa la maretta tra l’ex Miss Italia e Helena Prestes. Dopo uno scontro acceso tra le due ragazze, il conduttore ha mandato in onda una clip che metterebbe in discussione l’orientamento di Zeudi.

Ad un certo punto, quando era a letto con Javier, ha risposto alla domanda del pallavolista rispetto alle sue preferenze: “Non so se mi piacciono di più gli uomini o le donne“, dice, “Biologicamente è ovvio che l’attrazione va verso te, però certo che provo delle cose per una donna. La libido, la passione c’è comunque“. Da quel momento sono partite una serie di illazioni sull’orientamento sessuale di Zeudi Di Palma, che in puntata ha precisato di sentirsi donna in ogni rapporto e di sentirsi attratta sia dalle donne che dagli uomini anche se ammette di essersi innamorata solo di una donne nella sua vita e mai di un maschio.

Che ci sia confusione rispetto al concetto di orientamento sessuale e genere al Grande Fratello, questo pare chiaro. Forse Zeudi Di Palma intendeva dire di sentirsi appartenente al genere femminile e di essere bisessuale. Da quel momento è partita ancora una discussione tra lei e Helena Prestes, la quale l’ha definita “confusa” e la accusa di competere eccessivamente con lei. Alfonso Signorini ha fatto presente che la modella brasiliana ha avuto esperienze con le donne anche in passato e che quindi le due hanno un background simile. “Una volta per tutte, sei gelosa di Zeudi?“, chiede il conduttore. “Sono gelosa di Javier“, risponde, ammettendo che secondo lei alla Miss piace ancora Martinez.