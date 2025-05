Zeudi Di Palma nella bufera. L’ex Miss Italia è stata una delle concorrenti più controverse dell’ultima edizione del Grande Fratello. Al centro dell’attenzione è finito soprattutto il rapporto complesso con Helena Prestes, sfociato in accuse pesanti. Difatti, secondo Helena, Zeudi avrebbe addirittura strumentalizzato la sua bisessualità solo per ottenere visibilità nel programma. Inoltre, anche il fandom di Zeudi è stato spesso accusato di monopolizzare i televoti e di assumere atteggiamenti tossici nei confronti degli altri gieffini.

Nonostante il GF sia terminato da un paio di mesi, l’ex Miss Italia continua a far discutere e a scatenare polemiche sui social. Nelle ultime ore, in particolare, al centro delle critiche è finito il costo eccessivo dei biglietti per un suo meet and greet. L’evento, previsto per l’11 giugno al Teatro Olimpico di Roma, è stato organizzato per permettere ai sostenitori della 23enne d’incontrarla di persona e farle direttamente delle domande. Tuttavia, molti utenti hanno sollevato dubbi sui prezzi. Per incontrare la modella, infatti, si parte da quota di 50 euro, arrivando fino ai 120 euro.

Zeudi Di Palma nel mirino del web: ecco cos’è successo

Come già anticipato, il biglietto che consente l’incontro dal vivo con Zeudi Di Palma ha un costo di 120 euro. Chi invece vuole assistere all’evento senza interagire direttamente con lei, potrebbe acquistare un biglietto su poltrona centrale, laterale o in balconata, con prezzi che variano dai 50 ai 70 euro. Prevedibilmente, questi costi hanno immediatamente scatenato una pioggia di critiche sui social. L’ex concorrente del Grande Fratello è stata accusata di approfittare del sostegno dei fan, proponendo prezzi ritenuti esagerati per un evento legato ad un personaggio televisivo, tra l’altro emergente.

Molti utenti hanno sottolineato come cifre simili siano solitamente associate a concerti di artisti affermati, più che a incontri con protagonisti di reality. Tra l’altro, pochi giorni fa, Zeudi era già finita al centro di un’altra polemica. Il motivo? La modella 23enne ha deciso di cimentarsi nella sua grande passione per i tatuaggi, proponendosi come tatuatrice. Tuttavia, il prezzo richiesto per i suoi lavori è stato di ben 300 euro. In tanti hanno giudicato la cifra spropositata, soprattutto se confrontata con i prezzi base applicati da tatuatori professionisti. Per ora, l’ex gieffina non ha risposto alle critiche e, a questo punto, chissà se lo farà pubblicamente durante l’evento.