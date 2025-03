Da quando il televoto l’ha decretata come finalista, Zeudi Di Palma è vista dagli addetti ai lavori e dai bookmakers come la papabile vincitrice del Grande Fratello, anche se le quotazioni per Helena Prestes sono salite, diventando lei, al momento, la favorita. Ma come ci è arrivata fino in finale? Con le mosse giuste e mettendo in scena un flirt che ha fatto sognare migliaia di fan in giro per il mondo.

Tommaso Franchi si trasferisce a Roma per Mariavittoria Minghetti?/ Lei pronta ad aprire la sua casa

Verso lo scorso dicembre Zeudi si è avvicinata a Helena Prestes e ormai lo si sa quasi a memoria il video in cui lei, un po’ alticcia, le chiede di prenderla e di portarla di là in stanza, con tanto di sospiri carichi di desiderio. Per non parlare dei loro baci sotto le coperte, poi ammessi dalle dirette interessate, e quelli alla luce del sole che non sono delle dimostrazioni d’affetto che si fanno a una semplice amica. In un certo senso la modella, di fatto tendente all’eterosessualità, sarebbe anche stata pronta ad aprire il cuore a una donna perché ha sempre odiato le etichette di ogni genere.

Shaila Gatta, confronto con Lorenzo Spolverato nella finale del Grande Fratello?/ Cosa succede in diretta

Zeudi Di Palma e il bacio con Alfonso D’Apice: lei continua a negarlo

Quando Helena Prestes è stata eliminata dal televoto in seguito al caso del bollitore si credeva che fosse tutto finito per il sogno degli Zelena e invece poi il Grande Fratello ha sorpreso tutti quanti con un mega ripescaggio che l’ha vista rientrare, ma con un umore rovinato dalle immagini di lei e Javier intenti ad abbracciarsi e scambiarsi affettuosità reciproche. Per un po’ di tempo le due donne hanno provato a ricostruire un rapporto, ma le troppe discussioni e recriminazioni, nonostante Zeudi Di Palma le abbia ripetuto di essere infatuata di lei, hanno eroso le loro anime.

Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli si lasciano dopo il Grande Fratello?/ Il web sentenzia: “Coppia finta!”

Javier Martinez è sempre stato nella mente e nel cuore di Helena e alla fine ha ceduto al suo fascino: nelle ultime settimane sono stati inseparabili, tra baci, coccole, passione sotto le coperte, senza dimenticare che una coppia è fatta anche di confronti e liti. Una frase della modella su Lorenzo Spolverato ha acceso la miccia della gelosia. E Zeudi, in tutto questo? Ha deciso di dar loro dello spazio, evitando di finirci in mezzo, anche se in tanti credono che senza di loro lei non sarebbe andata così avanti. Gli Zelena la sostengono come non mai e stasera sono pronti per portarla alla vittoria, ma i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Negli ultimi giorni, infatti, molti hanno iniziato ad aprire gli occhi su di lei perché ha più volte affermato di non aver mai baciato Alfonso D’Apice quando non solo in puntata se n’è parlato, ma ci sono i video che confermano l’accaduto.