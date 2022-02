Zeudi Di Palma, chi è Miss Italia 2021?/ “Io di Scampia ma Gomorra sbaglia, abbandonata da papà a 2 anni”

CHI È ZEUDI DI PALMA LA NUOVA MISS ITALIA 2022

E’ Zeudi Di Palma Miss Italia 2021, la più bella ragazza d’Italia eletta con cinque mesi di ritardo nelle scorse ore, causa covid. Ha vent’anni, è una tipica bellezza mediterranea avendo occhi scuri e capelli castani, ed è originaria di Napoli, precisamente della zona più difficile della splendida città partenopea, Scampia: «Ho convissuto con la realtà in cui sono nata e cresciuta – a raccontato ai microfoni del quotidiano Il Corriere della Sera – Scampia ho frequentato le elementari e le medie. I ragazzi qui fanno il doppio della fatica per emanciparsi da certi contesti e proprio per questo lo Stato dovrebbe essere più presente per aiutarli. Vale per tutte le realtà più complicate, non solo per la nostra».

Un territorio difficile ma fatta anche di molta gente per bene, ed è per questo che Zeudi Di Palma non accetta la descrizione che invece ne fa Gomorra, serie tv campioni d’ascolti: «Dà un’immagine di Scampia che non riconosco. Non mi interessa vederlo. Scampia è una realtà degradata, ma ci sono tanti ragazzi che vogliono emergere e vogliono emanciparsi».

ZEUDI DI PALMA, MISS ITALIA 2022: “LA VITTORIA LA DEDICO ALLA MAMMA”

Miss Italia 2021 ha dedicato la vittoria alla mamma: «Donna fortissima, che mi ha insegnato la resilienza. Mio padre, Pasquale, ci ha abbandonati quando avevo due anni, lei ha cresciuto tre figli da sola e quando avevo dieci anni ha anche dovuto affrontare la morte di sua madre, mia nonna. È stata licenziata, ha fatto i lavori più umili, ma non si è mai arresa».

«Oggi – ha proseguito Zeudi Di Palma – è consigliera dell’ottava Municipalità di Napoli (Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia) e ha fondato “La lampada di Scampia”, un’associazione che aiuta i ragazzi a esprimere il loro talento». Miss Italia è studentessa di sociologia, ma il futuro se lo immagina nel mondo dello spettacolo, anzi, dell’arte: «Penso di avere un talento artistico a tutto tondo – dice a proposito Zeudi Di Palma – mi piace l’arte, disegnare, so suonare il clarinetto, le percussioni, il pianoforte. Mi piacerebbe recitare, anche quella è una forma d’arte. E vorrei continuare a lavorare per gli altri, aiutare i ragazzi del mio territorio».

