Zeudi Di Palma si è sicuramente distinta nell’ultima edizione del Grande Fratello, diventando ben presto la concorrente più amata dal pubblico soprattutto in seguito al coming out in diretta, in cui ha dichiarato di essere bisessuale. Successivamente la Miss napoletana si è dichiarata per Helena Prestes, ammettendo di avere una cotta nei suoi confronti. Peccato che la modella brasiliana non abbia corrisposto e, anzi, le abbia dato della falsa per metà programma, accusandola di aver utilizzato il loro rapporto per le clip.

In ogni caso è inutile negare che la bella Zeudi Di Palma abbia avuto un seguito incredibile da tutto il mondo, concludendo il programma con un’incredibile fanbase. Ebbene, la ragazza si è confidata coi fan in una diretta su X, dove tramite una room ha parlato a più di 20mila persone provenienti da qualsiasi Paese. In più, una leader del suo fandom ha confessato di aver lavorato moltissimo al fine di tradurre le sue parole per renderle comprensibili anche fuori dall’Italia. Ma passiamo a scoprire cos’ha detto ai fan Zeudi Di Palma a quasi un mese dalla fine del Grande Fratello.

Zeudi Di Palma rompe il silenzio dopo il GF: “Un aereo che mi è rimasto impresso è stato…”

“Sono contentissima, ho ripreso la mia vita in mano dopo quattro mesi vissuti là dentro“, ha detto Zeudi Di Palma durante la diretta su X, raccontando poi di essere stupita di avere un seguito mondiale non indifferente: “Un aereo che mi è rimasto impresso è stato firmato ‘LGBT FANS’ e lì ho capito che il movimento mi seguiva“. Chiaramente, Zeudi Di Palma è diventata una vera e propria paladina della comunità LGBT, facendo coming out e aiutando indirettamente molte persone a dichiarare il proprio orientamento sessuale rispecchiandosi in lei. “Essere stata esempio di coraggio nell’esternare determinate cose è tanta roba“, ha concluso la ragazza, felice di avere un supporto così consistente.