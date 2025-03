Grande Fratello, Zeudi Di Palma contro Lorenzo Spolverato: “Non mi interessa come persona”

Manca sempre meno alla finale del Grande Fratello e per i concorrenti rimasti in gara è tempo di tirare le somme. Gli equilibri stanno saltando tutti e si stanno ricreando nuove alleanze, gli #Shailenzo, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono in piena crisi e quest’ultimo si è avvicinato molto ad Helena Prestes mentre di recente ha attaccato Zeudi Di Palma accusandola di essere cambiata radicalmente da quando è in finale. Adesso, parlando con Shaila e Chiara Cainelli, l’ex Miss Italia si è scagliata contro il giovane milanese, l’ha accusato di essere un pessimo giocatore pronto ad usare gli altri ed inoltre ha ammesso di non aver nessun interesse a conoscerlo fuori.

Stefania Orlando replica alle offese sui social dopo il Grande Fratello/ “Commenti tossici, senza decenza…"

Nel dettaglio, Zeudi Di Palma contro Lorenzo Spolverato al Grande Fratello è sbottata: “Lui ha covato e accusato che io faccio la fenomena da quando sono in finale. Io non voglio spartire più nulla con lui, non mi interessa proprio più nulla.” E subito dopo alle due coinquiline ha spiegato i suoi motivi: “Io l’ho inquadrato dal primo momento ed a me non piace perché non è un bel giocatore, bellissima persona ma gioca in modo strano e va anche su altre persone pur di emergere e non mi è piaciuto, ha usato te (Shaila) e te (Chiara).” E poi infine ha concluso: “Per me possiamo vivere nella stessa casa, condividere le stesse cose e darci il buongiorno e la buonanotte perché io sono super educata però non mi interessa come persona.”

Javier Martinez ed Helena Prestes di nuovo insieme al Grande Fratello/ "Sono innamorato di te, non è finita"

Zeudi Di Palma contro Lorenzo Spolverato al Grande Fratello: “Lo giustificavo ma aveva ragione Alfonso D’Apice”

Durante il suo sfogo con Shaila Gatta e Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma contro Lorenzo Spolverato è andata giù pesante. L’ex Miss Italia ha ammesso di aver sbagliato a non dar retta ad Alfonso D’Apice: “Prima lo giustificavo per l’istintività ma adesso non più, Alfonso D’Apice aveva ragione. Non è così realmente perché lui pensa anche alle dinamiche, pensa a tutto e guarda dove lo ha portato, alla fine della sua relazione.” Insomma, amicizia finita tra Zeudi Di Palma e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello anche Shaila, amareggiata, le ha dato ragione: “Io mi sento usata perché l’ho difeso per amore, non per gioco.”