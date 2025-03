Zeudi Di Palma si sfoga con Chiara al Grande Fratello: l’attacco a Mariavittoria

Mancano ormai pochissimi giorni alla finale del Grande Fratello, in programma il prossimo lunedì 31 marzo 2025, e in Casa permangono ancora numerose tensioni, soprattutto tra l’alleanza tra Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma da un lato e il resto del gruppo dall’altro. In particolare è l’ex Miss Italia che, come mostra una clip pubblicata sul sito del reality, si è lasciata andare ad un duro sfogo non risparmiando critiche ad alcuni coinquilini.

Zeudi, confidandosi in camera sotto le coperte con Chiara, ha inizialmente attaccato Mariavittoria Minghetti. Alla coinquilina viene mossa l’accusa di essersi sempre poco esposta nella Casa, salvo poi tirare fuori il carattere in questi ultimi giorni: “Parla di cose che neanche le interessano, ha sempre parlato sotto il piumone e ora bella e buona dice le sue cose, a pochi giorni dalla finale. La gente non sa le cose e pensa di dire la sua“.

Le scintille tra Mariavittoria Minghetti e Zeudi Di Palma nella Casa del Grande Fratello non sono mancate, soprattutto in quest’ultimo periodo, e le tensioni sembrano acuirsi proprio a ridosso della finale di lunedì sera. Ma non mancano critiche da parte di Zeudi anche nei confronti di Helena Prestes, alla quale rivolge l’accusa di essere manipolatrice e di non essere stata corretta con lei.

“Ha detto che io entravo in competizione con lei. Allora io dico: ‘A che gioco stai giocando? Vuoi manipolare le situazioni e piacere tu a loro per mettermele contro?’“; si domanda la modella napoletana. “Io non ci credo più, non mi faccio più prendere in giro dalle persone. Lei continua a prendermi in giro“.

Zeudi Di Palma è un fiume in piena e al Grande Fratello, in un flusso di confidenze con Chiara Cainelli, non risparmia critiche nemmeno agli altri componenti della Casa. L’ex Miss Italia, in particolare, sottolinea come i coinquilini prima abbiano spesso attaccato Helena Prestes, nominandola in massa, e ora si siano alleati con lei pur di andare contro Zeudi e Chiara: “Ricordiamoci che ai tempi addietro loro andavano contro Helena per gli atteggiamenti che aveva, la nominavano costantemente in gruppo per andarle contro. Adesso invece si stanno alleando per andare tutti contro due persone, te e me“.

L’aria è dunque piuttosto incandescente nella Casa e la tensione per la finale di lunedì sera inizia a farsi sentire. Chi sarà il vincitore o la vincitrice di questa edizione?