La primavera è arrivata nella casa del Grande Fratello, ma non la freschezza, anzi aumentano le tensioni man mano che si avvicina la finale, come si evince anche dalla chiacchierata tra Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli. “Si sono inaspriti tutti i rapporti qua, l’ho notato anche in cucina prima“, ha ammesso l’ex Miss Italia, nonché terza finalista del programma.

L’amica ha le idee chiare sul motivo: “Secondo me è arrivata la fine“. Ma Zeudi si è lasciata andare a una riflessione: “Alcune persone sono un po’ accanite, li vedo diversi nei miei riguardi e non capisco perché. Li vedo più proiettati verso il gioco. Mi dispiace solo che da un momento all’altro si cambia così velocemente, che ho fatto? Noi non lo facciamo“.

Chiara e Zeudi condividono l’idea che condividere un’esperienza non voglia dire aver creato un’amicizia. “Io i momenti profondi io li condivido con persone con cui inizio ad avere un legame, non mi apro facilmente con tutti. Mi sono un po’ dispiaciuta, ma ci sta, sono gli ultimi giorni e va bene così“, ha spiegato Zeudi.

Più sincerità ora nella casa del Grande Fratello?

Questo colloquio è stato per Chiara Cainelli l’occasione per unirsi a questa riflessione: “Sto notando che si sta arrivando alla fine e vedo che forse le cose non erano così sentite“. Paradossalmente, per Chiara in questa fase finale del Grande Fratello si vede più verità, proprio perché si è alle battute finali. “Vedo più sincerità adesso, perché ora poco importa di mantenere… Io non sono mai stata una diplomatica, se non mi piace una persona non mi piace“. Zeudi Di Palma, invece, riconosce di essere diplomatica, un atteggiamento che spesso le ha creato problemi.

“La metà di questa casa io non l’ho mai sentita, non mi aspetto di sentirla ora“, ha ribattuto Chiara, che ha raccontato di aver avuto un confronto con Javier Martinez in giardino. “Ma si resta superficiali, parli del più e del meno. Resta la mia opinione, io non mi scordo nulla, anche se è un gioco. Io non porto rancore, ma so cosa posso aspettarmi dalle persone. Non mi serve sapere altro“. Il colloquio ha preso, quindi, una piega diversa, perché ha consentito alle due amiche di guardare al futuro, alla fine del programma.

I consigli di Chiara Cainelli a Zeudi Di Palma

“Io so chi farà parte della mia vita e chi sarà una comparsa. Io penso che manterrò un rapporto sicuramente, gli altri saranno di circostanza“, ha spiegato Zeudi Di Palma. Il riferimento alla persona che porterà nella sua vita fuori dal Grande Fratello sembra essere proprio a Chiara Cainelli. Poi però sono tornate a parlare degli equilibri della casa e dei loro rapporti.

Questa è stata l’occasione per Chiara di dare delle dritte all’amica, anche in virtù degli scontri con Shaila Gatta ed Helena Prestes, ad esempio. “Quando arrivi a dei limiti, una persona li sorpassa e tu accusi, o c’è un chiarimento, parlandone, altrimenti… Tu non devi far comprendere niente a nessuno“. Inoltre, ha suggerito all’ex Miss Italia di non trattare tutti allo stesso modo: “Se tu riservi questo trattamento a tutti, a quelle che vuoi bene come le tratti?“.

A questo punto, Zeudi si è difesa facendo notare di avere delle attenzioni particolari per le persone a cui tiene di più, ma di aver affrontato giorni difficili: “Io stavo carica per delle cose che erano successe, per me è stato difficile e stando in finale mi sento più esposta, ma per il resto sono tranquilla. Quando sono troppo dispiaciuta faccio finta che non esisti, ma il giorno dopo riprendo tutto, però so che devo imparare ad essere più netta“.