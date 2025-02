Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, Zeudi Di Palma è crollata emotivamente. L’ex Miss Italia è stata prima attaccata duramente da Helena Prestes e il suo gruppo, per poi finire anche in nomination. Sebbene le due avessero chiarito solo qualche ora prima, durante la diretta la brasiliana si è di nuovo scagliata contro di lei, lasciandosi andare anche ad esternazioni polemiche sul suo orientamento sessuale. Una volta finita la puntata, Zeudi ha avuto un duro sfogo, essendo anche convinta che tra coloro che l’avevano nominata ci fosse proprio Helena.

Inizialmente, visibilmente agitata, ha fatto cadere accidentalmente l’acqua in cucina, per poi esclamare: “Nominatemi per questa cosa, dai!”. A quel punto, è andata in piangere in camera, dove è stata raggiunta da Chiara Cainelli e Amanda Lecciso. “Se Helena mi ha nominato, ha chiuso proprio a vita. Quante delusioni, io non ce la faccio più qua dentro. A me la falsità non piace”, ha detto tra le lacrime. Nel frattempo, però, Amanda ha cercato di consolarla, assicurandole che Helena non l’ha affatto nominata. Difatti, la nomination della Prestes è andata a Pamela Petrarolo.

Grande Fratello, Zeudi Di Palma in lacrime per Helena Prestes: lo sfogo

Durante questa crisi, Chiara Cainelli è sempre stata accanto all’amica, cercando di spronarla con queste parole: “Nessuno ti deve niente qua dentro, fattene una ragione su questo. Non avere aspettative sugli altri, basta aspettarti cose. Tu non devi mollare adesso, devi essere forte e pensare a te”. Secondo l’ex corteggiatrice, infatti, Zeudi Di Palma dovrebbe essere più diffidente nei confronti degli altri inquilini e iniziare a giocare solo per sé stessa. Dello stesso parere è anche Shaila Gatta, che l’ha messa in guardia dal “gruppetto” di Helena Prestes.

Nel frattempo, Helena e Javier Martinez si sono goduti la loro serata romantica in suite, mostrandosi sempre più complici. I due hanno improvvisamente messo l’acceleratore alla loro conoscenza, scambiandosi baci e confidenze per tutta la notte. Nonostante le numerose critiche ricevute dentro e fuori la Casa, Javier sembra essersi ormai deciso a stare con la brasiliana, la quale, ovviamente, non potrebbe essere più felice. L’unica rimasta “a mani vuote” è stata Zeudi, che si è ritrovata improvvisamente allontanata da entrambi, rimanendo senza due dei pilastri del suo percorso al Grande Fratello.