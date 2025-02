Helena Prestes e Javier Martinez: la reazione di Zeudi Di Palma all’aereo per loro

Il triangolo tra Zeudi Di Palma, Javier Martinez e Helena Prestes sembra non finire mai. Dopo il riavvicinamento tra l’ex Miss Italia e la modella brasiliana e il passo indietro fatto da Javier Martinez dopo il confronto avvenuto nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, la situazione sembrava più chiara ma un aereo ha rimesso in disordine tutti i pezzi del puzzle. Tutto è accaduto nella giornata di ieri quando, sulla Casa, è volato un aereo con un messaggio in spagnolo che il pallavolista argentino ha tradotto a Helena sotto lo sguardo attento di Zeudi. “J o Brasil o Nada #Nano y Lay + Fan”, era il testo del messaggio inviato dai fan e dalla famiglia di Javier.

A tutti è apparso subito chiaro come la famiglia del pallavolista argentino voglia vederlo insieme a Helena e, subito dopo, la conferma è arrivata da Eva Grimaldi , che ha dichiarato: “O Brasil o nada. Devi dimenticare Zeudi, basta”. Di fronte a tale aereo, Helena e Javier si sono abbracciati e si sono sorrisi. Ad osservali, c’era proprio Zeudi che è apparsa abbastanza dispiaciuta.

Javier Martinez preoccupato per Zeudi Di Palma

Dopo il passaggio dell’aereo, Javier Martinez si è rifugiato in casa trovando un momento per fare chiarezza tra i propri pensieri. Ad aiutarlo in questa missione è stata Amanda che, conoscendo la situazione, ha provato a capire lo stato d’animo di tutte le parti coinvolte. Javier ha ammesso di essere dispiaciuto per il passaggio dell’aereo non nascondendo una certa preoccupazione per Zeudi dopo aver visto la sua reazione.

Amanda, dopo aver ascoltato Martinez, si complimenta con Zeudi e per la reazione matura che ha avuto di fronte a tale messaggio. “Per quanto sia matura, comunque ha ventitré anni e non è facile”, ha esclamato la Lecciso.

