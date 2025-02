Zeudi Di Palma e la delusione su Javier Martinez: lo sfogo al Grande Fratello

Zeudi di Palma e Javier Martinez sono sempre più lontani nella casa del Grande Fratello, i due gieffini nelle scorse ore sembrano aver vissuto una spaccatura probabilmente definitiva nel loro rapporto. L’ex Miss Italia si è lasciata andare a uno sfogo con l’amica Shaila Gatta, che ha esternato il suo punto di vista sul rapporto con il pallavolista e modello argentino. Entrambe le modelle hanno travato un punto in comune su Javier Martinez, che non avrebbe più fiducia da nessuna delle due compagne di gioco:

“Ti sei fidata perché forse sentivi perché magari eri pronta a fidarti un’altra volta, poteva essere lui come un altro, con lui ti è andata male, magari il prossimo sarà una persona migliore. Di lui ti dico, non ci credo” le parole di Shaila Gatta che si è aperta in camera da letto con l’amica.

Zeudi Di Palma confessa su Javier Martinez: “C’era stata attrazione”

Nel corso della sua chiacchierata con Shaila Gatta, l’ex Miss Italia si è lasciata andare a una importante rivelazione su Javier Martinez, ammettendo come tra i due ci sia stata chimica nelle scorse settimane, che poi non ha portato sbocchi dal punto di vista sentimentale. Una relazione in realtà non è mai sbocciata tra di loro, anche se le vibrazioni provate da Zeudi sono state di quelle importanti, visto che la ragazza non provava da tanto certe emozioni davanti a un uomo, come confessato nella casa del Grande Fratello:

“C’è stata attrazione fisica, non mi succedeva da tanto tempo con un uomo, non mi succedeva dai tempi del mio primo ragazzino. Cosa voleva fare? il triangolo? Ora sta dando pane al pubblico” ha confidato Shaila Gatta sul compagno di gioco nella casa del Grande Fratello.