Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma: i commenti di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Pur essendo entrate nella casa del Grande Fratello tre mesi dopo rispetto ai primi concorrenti, Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli sono riuscite ad arrivare fino in fondo. Zeudi è da settimane sicura di potersi contendere la vittoria in finale mentre Chiara, attualmente al televoto con Mariavittoria Minghetti, scoprirà se è riuscita a conquistare il posto come quinta finalista solo lunedì prossimo. La presenza di Chiara Cainelli in casa al posto di Shaila Gatta ha fatto torcere il naso a tutti i concorrenti veterani attualmente presenti in casa. Mariavittoria e Jessica non nascondono di essere sorprese dall’eliminazione di Shaila così come la stessa Helena che ha ammesso che si sarebbe aspettata di tornare in casa con Shaila e non con Chiara che, secondo la Prestes, starebbe godendo dei voti dei fan di Zeudi. Un pensiero che ha cominciato ad avere anche Lorenzo Spolverato che ha più volte ribadito come Shaila si meritasse la finale.

Nonostante le critiche, Chiara e Zeudi stanno andando avanti per la propria strada e, ieri, da sole in camera da letto, si sono lasciate andare ad una serie di commenti. Zeudi, in particolare, ha puntato ancora il dito contro Shaila accusandola di esserle andata contro senza motivo ma ha anche criticato Lorenzo che, secondo la sua opinione, avrebbe messo il gioco davanti ai rapporti umani. Chiara, nell’ascoltare tali parole, è rimasta in silenzio non difendendo gli Shailenzo.

Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma: critiche a Helena Prestes

Non sono mancate critiche da parte delle due concorrenti neanche a Helena Prestes. Chiara, con la modella brasiliana, non è mai andata d’accordo e, a pochi giorni dalla finale, la 25enne ribadisce la propria posizione. “Se io ti ho provocata e tu pensi che ti abbia provocata, perché sei venuta a chiedermi scusa? si chiede Chiara riferendosi al confronto avuto con la modella brasiliana dopo lo scontro in bagno.

Zeudi, da parte sua, non cambia idea su Helena con cui non intende trovare un confronto: “Lei continua a pensare che io sia una sua creazione qui dentro. Continua a pensare che io sia il riflesso della sua luce”, commenta Zeudi.

