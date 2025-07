Zeudi Di Palma affronta di petto l’ultimo gossip sul suo conto e lo smentisce: “Non sono fidanzata con Giovanni. È un mio carissimo amico”

Incredibile, ma ancora si parla di Zeudi Di Palma dopo la fine del Grande Fratello. Tra i fan che ancora non si rassegnano al fatto che dopo il flirt con Helena Prestes e chi la vuole fidanzata assolutamente con una donna per continuare a fantasticare su dramma lesbo ecco che è uscito un gossip che riguarda la sua vita sentimentale.

Un suo scatto sui social dove compariva con un uomo misterioso ha fatto esplodere appunto il gossip: la ragazza si è fidanzata oppure no? Prima che la cosa degenerasse sui social e altri lidi l’ex concorrente del reality show di Canale5 è intervenuta smentendo tutto quanto: “Giovanni è un mio carissimo amico, non abbiamo assolutamente una storia”.

Zeudi Di Palma smentisce il gossip e minaccia diffide

Il ragazzo con cui Zeudi Di Palma è stata vista nelle ultime ore non è il suo nuovo fidanzato bensì un suo amico che ha incontrato perché lo doveva tatuare. Si sono visti cinque o sei volte nella loro vita, eppure è un suo carissimo amico. Chi ha diffuso la fake news, però, rischia grosso come ha detto lei: “A breve partiranno le diffide, non nomi per non fare pubblicità”.

Anche il ragazzo in questione, di nome Giovanni, ha rotto il silenzio dicendo che con l’ex concorrente del Grande Fratello intercorre solo un rapporto d’amicizia. E ha chiesto anche agli utenti social di non diffondere fake news e di supportarla sempre in quello che fa. Ma cosa ha fatto negli ultimi mesi? C’è stata la storia dei tatuaggi fatti ai fan dietro compenso economico e poi bisognerà vedere cosa le riserverà in futuro.

