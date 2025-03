Zeudi Di Palma e il rapporto con Helena Prestes: la frecciatina al Grande Fratello

Tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes prosegue la guerra nella casa del Grande Fratello, tra le due gieffine è tempo di fare i conti. L’ex Miss Italia nelle scorse ore si è nuovamente scagliata contro Helena, nel corso di una chiacchierata mandata avanti con Chiara Cainelli nella casa più spiata d’Italia. E ancora una volta, Zeudi ha tuonato contro la modella brasiliana ed ex concorrente de L’Isola dei famosi e Pechino Express, oltre che amica di Nikita Pelizon. In camera da letto, Zeudi si è lasciata andare sulla compagna di gioco nel programma di Canale Cinque. “E’ una bugiarda, io poi lì per lì mi faccio prendere dall’emozione, se lei pensa che io l’abbia provata ed è venuta a chiedermi scusa perché aveva il cuore di paglia” ha ammesso la Cainelli.

“Lei continua a pensare che io sia una sua creazione qua dentro, il riflesso della sua luce” ha detto Zeudi Di Palma che però su questo tema ha incontrato l’opposizione di Chiara Cainelli.

Zeudi Di Palma favorita per la vittoria finale del Grande Fratello?

Intanto c’è grande attesa per scoprire chi vincerà il Grande Fratello, in chiusura il prossimo lunedì sul piccolo schermo. Sta per tornare il duello tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes, che sembrano le due favorite anche per la vittoria finale nel reality di Canale Cinque.

Sarà così? Intanto l’ex miss Italia è tornata a sfogarsi contro la compagna di gioco nelle scorse ore, con Helena Prestes che invece continua imperterrita a percorrere la propria strada, in attesa di capire cosa riserverà la finalissima. Sulla forza della brasiliana non ci sono dubbi, visto che è riuscita a far fuori una protagonista del calibro di Shaila Gatta nella semifinale, vedremo dunque se il testa a testa con Zeudi si protrarrà fino alla puntata finale, oppure ci sarà qualche sorpresa, come ad esempio una ipotetica vittoria di Chiara Cainelli, possibile outsider del reality.

