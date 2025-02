Zeudi Di Palma racconta l’abbandono del padre al Grande Fratello

Zeudi Di Palma questa sera ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte del fratello Giuseppe, uno dei pilastri della sua famiglia, venuto al Grande Fratello per riabbracciarla e darle tutto il supporto necessario. L’ex Miss Italia ha raccontato in trasmissione la sua storia, segnata dall’abbandono del padre quando lei e i suoi fratelli erano piccoli e con la madre che si occupò da sola della loro crescita. Una gravissima mancanza che ha segnato per sempre la sua vita, al punto da renderle difficile anche solo rapportarsi con gli uomini.

“Questa mancanza ha generato in me delle emozioni e sensazioni diverse quando guardo la figura maschile“, ha ammesso Zeudi nella puntata di questa sera. Parlando dell’abbandono del padre, non si immagina quale potrebbe essere il motivo che l’ha spinto ad abbandonare la famiglia: “Non lo condanno, però non lo giustifico. Non lo condanno perché anche lui penso abbia avuto delle mancanze e una vita difficile, che l’ha portato a prendere delle scelte“.

Zeudi Di Palma riabbraccia il fratello Giuseppe: “Abbiamo superato tantissimi ostacoli…“

La più importante figura maschile nella vita di Zeudi Di Palma è il fratello Giuseppe, venuto al Grande Fratello per una bellissima sorpresa. Mentre si trova freezata, la modella crolla in lacrime quando vede il fratello avvicinarsi a lei e rivolgerle queste emozionanti parole, ricordando la loro difficile storia familiare: “Abbiamo superato tantissimi ostacoli che ci hanno resi più forti. Io sono orgoglioso della donna che stai dimostrando di valere. Ho apprezzato molto quello che stai dimostrando: la tua trasparenza, semplicità, empatia e i tuoi discorsi profondi. Sei forte e non devi farti condizionare: vai oltre, sei una ragazza forte e devi dimostrare questa forza da sola. Le altre persone non riescono a far fuoriuscire la tua luce“.