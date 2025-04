Zeudi Di Palma, flirt con Manuel Bortuzzo? Cos’è successo sui social

Continuano i colpi di scena anche dopo il Grande Fratello e stavolta la protagonista è Zeudi Di Palma che fino a poco tempo fa era stata annunciata come la possibile vincitrice del programma. Nelle ultime ore è spuntato il gossip tra lei e Manuel Bortuzzo, famoso volto del reality e famoso nuotatore. Cos’è successo tra i due? A lanciare il rumor è stata Deianira Marzano, influencer che ha ripubblicato una segnalazione che ha ricevuto da una sua seguace su Instagram.

In base a quello che ha fatto sapere, al momento sarebbe in corso un flirt tra i due anche se ad oggi rimarrebbe una cosa segreta. Nessuno dei due ha ancora confermato o negato la frequentazione e dopo il gossip di Deianira Marzano i fan del programma si sono mobilitati per scoprire cosa stia succedendo tra di loro. Ma da dove parte questo rumor? Il tutto è iniziato a partire dai loro profili social: i due si sono scambiati diversi like, il che ha subito insospettito il web.

Zeudi Di Palma, la segnalazione a Deianira Marzano: “Sono stati insieme…“

Le talpe dei social hanno poi recuperato un articolo di Fanpage dello scorso anno. Nel 2024 pare che Manuel Bortuzzo fosse andato in un hotel romano insieme a una ragazza, e che questa fosse proprio Zeudi Di Palma. A “confermare” la tesi dei fan, anche una foto che Manuel aveva pubblicato nello stesso anno, dove si vedeva la figura di una ragazza che sembrava proprio avere le sembianze di Zeudi Di Palma. “Deia buongiorno“, scrive una fan a Deianira Marzano, “su X circola voce che Zeudi e Manuel Bortuzzo siano stati insieme in passato“. Poi continua: “Ci sono le prove di like reciproci, articoli di fanpage e anche in una foto di Manuel si intravede lei (la sua sagoma)“. Non ci resta dunque che aspettare se uno dei due confermi o smentisca quanto detto dai social.