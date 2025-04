Zeudi Di Palma e Manuel Bortuzzo al centro del gossip. Nell’ultimo periodo, entrambi sono finiti al centro dell’attenzione, ma per motivi ben diversi: Zeudi per la partecipazione al Grande Fratello, e Manuel per il processo che lo ha visto coinvolto insieme all’ex fidanzata Lulù Selassiè. Tra l’altro, proprio ieri, 3 aprile, Lulù è stata condannata ad un anno e otto mesi, dopo essere stata denunciata per stalking nei confronti del nuotatore. Ma cosa ha a che vedere Zeudi – appena uscita dalla Casa più spiata d’Italia – con Bortuzzo? Ebbene, stando ad alcuni indizi scovati dai fan, i due avrebbero avuto un flirt circa un anno fa.

Un utente ha inviato delle segnalazioni a Deianira Marzano, in cui ha fatto notare alcuni movimento social sospetti tra i due ragazzi. Di cosa si tratta? Di like reciproci a post vecchi, nonché di uno scatto di Manuel in cui si intravvederebbe l’ex Miss Italia. Non solo, alcuni utenti hanno anche riportato alla luce un articolo di Fanpage risalente ad un anno fa, in cui si menzionava il fatto che i due sembrassero trovarsi insieme in un hotel romano, facendo pensare che tra loro ci fosse una frequentazione in corso.

Zeudi Di Palma e Manuel Bortuzzo sono stati insieme? Cos’è successo

Deianira Marzano ha poi risposto alle segnalazioni ricevute dalla seguace, confermando il flirt tra Zeudi Di Palma e Manuel Bortuzzo. “Vero”, ha scritto l’esperta di gossip sulle sue storie Instagram. Dunque, pare proprio che il nuotatore e la modella abbiano avuto un flirt, terminato però un anno fa. Ad ogni modo, è necessario chiarire che si tratta solo di supposizioni e potrebbero essere semplicemente amici. Poi, nel caso ci sia stato davvero un coinvolgimento sentimentale, si sarà trattato con ogni probabilità di una frequentazione leggera.

Nella Casa, infatti, Zeudi ha più volte ribadito di non essersi mai innamorata di un uomo e di non provare sentimenti forti per un ragazzo da molti anni. Nell’ultimo anno, poi, Manuel è stato legato per diverso tempo alla tiktoker Costanza Di Stefano, con la quale però sembra essersi lasciato poco tempo fa. Per il momento, né Zeudi né Manuel hanno commentato i gossip, scegliendo di restare in silenzio. Il nuotatore è attualmente concentrato sul processo contro l’ex fidanzata Lulù Selassiè, motivo per cui è probabile che non rilasci dichiarazioni in merito a queste indiscrezioni.