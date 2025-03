Zeudi Di Palma e Mariavittoria Minghetti, nervi tesi al Grande Fratello ‘per colpa’ di Alfonso D’Apice!

La vigilia della finale del Grande Fratello si tinge di rosso; la rabbia imperversa nella Casa più spiata d’Italia con due protagoniste, Zeudi Di Palma e Mariavittoria Minghetti. Ad un passo dall’ultimo atto del reality altro che nervi distesi e voglia di godersi le ultime ore all’insegna della spensieratezza; praticamente dal nulla nasce una furibonda lite tra le due concorrenti che, questa mattina, se le sono cantate di santa ragione. Ma cosa è successo? Per quale ragione le due gieffine sono arrivate allo scontro? Il motivo è quasi ‘surreale’ dato che c’è lo zampino – involontario – di Alfonso D’Apice.

Shaila e Lorenzo si lasciano in diretta al Grande Fratello?/ Yulia:"Giorni di assestamento ma prosegue bene"

Come anticipato, in un momento che sembrava di quiete è scoppiata una forte lite tra Zeudi Di Palma e Mariavittoria Minghetti. Tutto sarebbe partito da una semplice battuta della prima per Chiara Cainelli: “A te piacciono quelli brutti? Si vede!”, riferimento goliardico ad Alfonso D’Apice, attuale fidanzato della concorrente del Grande Fratello. Interviene dunque la seconda che, pensando di proseguire il siparietto goliardico, ricorda all’ex Miss Italia del bacio dato all’ex concorrente del reality alcune settimane fa. Zeudi Di Palma nega, e non con ironia: “Non è vero, lui ha provato a baciarmi ma non è successo; fatti un esame di coscienza!”.

Zeudi Di Palma vincitrice del Grande Fratello?/ In un video la "profezia" o "anticipazione"? La verità

Zeudi Di Palma ‘scatena’ la rabbia di Mariavittoria Minghetti: “Non mi prendere in giro!”

Della serie, non l’avesse mai detto; da quel ‘fatti un esame di coscienza’ di Zeudi Di Palma nei confronti di Mariavittoria Minghetti è partito un lancio di accuse, offese e parole forti con al centro dell’attenzione il presunto bacio dato ad Alfonso D’Apice. “Sei una bugiarda, io non ho mai baciato Alfonso. Io non mi sono fatta nessuno a differenza tua!”. La Minghetti non si lascia scivolare addosso l’accusa e – come racconta Biccy – tornando sul ‘bacio-gate’, rincara: “Guarda che il bacio c’è stato, è uscito in puntata! Non mi prendere in giro, qua sono tutti maleducati e cattivi, solo tu sei santa!”.

Chi vince il Grande Fratello? Sfida tra sei/ Ultimo atto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma?

Il dibattito al veleno tra Zeudi Di Palma e Mariavittoria Minghetti è andato avanti a lungo, arricchito da offese colorite e accuse reciproche. “Come al solito dici una cosa e poi ne fai un’altra come Shaila che meritava la finale e poi l’hai nominata, abbassa la cresta!”, tiene alto il livello di tensione la Minghetti che non è sembrata assolutamente voler lasciare l’ultima parola alla Di Palma.

Zeudi Di Palma in ‘sciopero della fame’, ma il bacio con Alfonso D’Apice pare ci sia stato davvero…

La discussione tra Zeudi Di Palma e Mariavittoria Minghetti, a tratti, è sembrata senza fine; dal giardino alla cucina, dalle accuse alle offese. C’è stato un po’ di tutto tra le frecciatine lanciate in maniera reciproca al Grande Fratello e con l’ex Miss Italia che ha addirittura deciso di non lasciare accusando la coinquilina di averle fatto passare la voglia. Il tutto non prima di ulteriori offese: “Ancora parli? Sei maleducata!”, e la seconda replica: “Io maleducata? Vallo a dire a qualcun altro, ti sei fatta tutto il reality su Helena!”

Insomma, resta sullo sfondo il motivo della discussione rispetto a come siano poi trascese anche su altri argomenti relativi al percorso al Grande Fratello. Come racconta Biccy, a quanto pare la furia di Zeudi Di Palma per il bacio ad Alfonso D’Apice ricordato da Mariavittoria Minghetti sarebbe totalmente infondata. Infatti, alcune settimane fa, proprio l’ex Miss Italia avrebbe confessato ad Helena del contatto tra le labbra, seppur a stampo. Insomma, c’è un tema non da poco e piuttosto spigoloso in vista della finale e Alfonso Signorini non mancherà nell’incalzare le due concorrenti aspiranti alla vittoria.