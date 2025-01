Helena Prestes e Shaila Gatta sono finite al televoto dopo la puntata di ieri sera, mercoledì 8 gennaio al Grande Fratello. Alfonso Signorini ha fatto notare che durante l’ultima settimana ci sono state parecchie violazioni di regolamento con gesti gravi, e per questo motivo è stato preso un provvedimento disciplinare nei confronti di Jessica Morlacchi, Helena Prestes e Ilaria Galassi. Dopo la diretta, l’ex velina e Zeudi Di Palma si sono confrontate e si sono trovate d’accordo su quello che pensano della modella brasiliana.

“Doveva chiedere scusa“, spiega Zeudi Di Palma, “non doveva aspettare la puntata”. Anche Shaila Gatta ha risposto dicendo che effettivamente Helena Prestes provoca nonostante si atteggi come vittima. “Provoca tutti i giorni e non lo ammette“, continua l’ex velina supportata dall’amica che le ha dato totalmente ragione dicendo che quando lei non sopporta alcune cose si mette a istigare gli altri. Al Grande Fratello, Zeudi Di Palma e Shaila Gatta si stanno unendo sempre di più a discapito di Helena che invece si ritrova sempre più sola e lontana dall’amica Miss.

Shaila Gatta si è confrontata con Zeudi Di Palma dopo la puntata del Grande Fratello di mercoledì 8 gennaio 2025. Le due hanno parlato di Helena Prestes, delle sue reazioni spesso spropositate. “Provoca tantissimo. Quindi quando la proteggono io spero che non capiti anche agli altri perché è frustrante”, ha continuato la ballerina, “Ovvio che se di nuovo arriva e di nuovo capita, siamo esseri umani e non possiamo stare in silenzio. Ovviamente dobbiamo trovare la giusta modalità per tutelare noi stessi”.

Sui social i fan si sono scagliati contro Zeudi Di Palma ritenendola falsa nei confronti di Helena Prestes, nei confronti della quale si è sempre mostrata comprensiva e sensibile. “Ancora che mandate aerei a Zelena, bella amica“, si legge su X. Del resto ormai da qualche giorno la velina e la ex Miss Italia si sono unite sempre di più, scoprendo la nascita di un bel rapporto di amicizia nella casa del Grande Fratello 2024. Come finirà tra le due ragazze? E soprattutto, come reagirà Helena Prestes vedendo il loro rapporto crescere di giorno in giorno nel reality di Canale 5? Ne vedremo delle belle!