Sono trascorse solo poche ore dalla conclusione del Grande Fratello e dalla vittoria di Jessica Morlacchi; per certi versi inaspettata dato che l’avversaria dell’ultimo atto era Helena Prestes – che sembrava favorita – ma forse ampiamente meritata osservando alla totalità del percorso nel reality. Sorvolando sulle analisi a posteriore, c’è un dettaglio che sembra non essere sfuggito al popolo del web e che riguarda la reazione di Zeudi Di Palma al verdetto finale. E’ Biccy infatti a segnalare il linguaggio del corpo della finalista nel momento in cui la cantante è stata proclamata vincitrice e di conseguenza la ‘sconfitta’ di Helena Prestes; il tutto con un video realizzato da un componente del pubblico in studio.

Come si evince dal video in questione, Zeudi Di Palma è letteralmente balzata sul posto alla notizia della vittoria del Grande Fratello da parte di Jessica Morlacchi. Una esultanza euforica durante il verdetto finale; urla di soddisfazione e piegamento sulle ginocchia per dare ulteriore enfasi al brio e all’entusiasmo del momento. Una reazione simile apre però il dibattito su più interrogativi che è bene analizzare.

Zeudi Di Palma, felice per chi? L’esultanza al Grande Fratello è ‘pro’ Jessica Morlacchi o ‘contro’ Helena Prestes…

Zeudi Di Palma ha esultato per la vittoria di Jessica Morlacchi o per la sconfitta di Helena Prestes? Un dubbio amletico sull’atto finale del Grande Fratello, strettamente legato alla reazione della finalista ‘catturata’ da un video pubblicato da Biccy. Effettivamente l’enigma nasce con spontaneità date le ultime vicissitudini con la modella brasiliana anche se, se è vero che l’affetto non si cancella, risulta alquanto strana una reazione così briosa nel momento in cui viene decretata proprio la sconfitta di Helena Prestes.

Nelle sue dichiarazioni ufficiali, Zeudi Di Palma ha però sottolineato di aver fatto il tifo per Jessica Morlacchi, a suo dire colei che meritava più di tutti di vincere. Mettendo dunque da parte la ‘malafede’, è probabile che la reazione dell’ex concorrente sia stata tutta per la vittoria del Grande Fratello di Jessica Morlacchi e dunque slegata dai sentimenti nei confronti di Helena Prestes. Vedremo se più avanti la Miss Italia avrà modo di commentare il video in questione, sottolineando proprio la sua versione tra le varie tesi in merito.