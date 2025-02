Caduta di stile per Zeudi Di Palma al Grande Fratello. L’ex Miss Italia si è resa protagonista di una di quelle scene politicamente scorrette che spesso si vedono nel reality di Canale 5. Ma cos’è successo? I concorrenti stavano parlando tranquillamente, in particolare Amanda Lecciso e Mattia. Immediatamente, però, è uscito un discorso, ovvero che a Mattia non si può mai dire niente per la sua incapacità di mantenere i segreti. Da quel momento Zeudi Di Palma si è resa protagonista di una serie di incredibili gaffe.

In modo molto convinto ha fatto uno scivolone sui gay, dichiarando che questi ultimi non sanno mantenere un segreto esattamente come il concorrente Mattia. Parole che non sono passate inosservate sui social ma che anzi, hanno creato non poco scandalo nella comunità LGBT: “Tutti i miei amici che sono come Mattia, hanno la lingua lunga“, ha detto la Miss, “In che senso? Ok mi spiego meglio, maschi non etero. Loro hanno il fatto di avere la lingua lunga…”. Allarmata dalle sue parole, Amanda Lecciso l’ha bloccata immediatamente chiedendole di non generalizzare.

Amanda Lecciso blocca Zeudi Di Palma: “Ferma, cosa stai dicendo?

Ma Zeudi Di Palma non si è fermata qui e ha peggiorato nettamente la situazione. Dopo che Amanda Lecciso ha provato a farla ragionare, quest’ultima ha continuato parlando anche di Enzo Paolo Turchi. “Non devo generalizzare? Vabbè guarda ad esempio Enzo Paolo!” ha detto la ragazza, “Prendi come esempio Enzo Paolo, che non si teneva un cecio in bocca, è venuto qui e…“. Poi il silenzio più totale. Forse Zeudi Di Palma ha capito di aver sbagliato e di poter finire in un ciclone infinito sui social.

Infatti, Amanda Lecciso è intervenuta per farle presente che sarebbe girato il suo video nelle clip. “Fermati” le ha detto, chiedendole cosa significasse parlare di Enzo Paolo Turchi in questo discorso. Zeudi Di Palma si è fermata e si è subito corretta, dicendo che non si stava riferendo al marito di Carmen Russo bensì di Enzo Provenzano: “Scusatemi mi sono sbagliata. Perdonatemi ho sbagliato, mi sono imbrogliata“. Enzo Provenzano è il suo stilist e secondo lei “non tiene un cecio in bocca”. La sua scusante non ha convinto il web che si è scagliato contro di lei.