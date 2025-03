Grande Fratello, i fan di Zeudi Di Palma chiedono l’intervento di un’organizzazione sui diritti umani: cosa sta succedendo

Continuano le crociate dei fan di Zeudi contro tutti coloro che osino muovere una critica nei confronti della loro beniamina. E dopo la puntata in diretta di ieri sera, in cui anche il conduttore Alfonso Signorini ha sollevato dubbi sulla correttezza del televoto e mosso critiche all’ex Miss Italia i fan si sono scagliati contro il reality arrivando persino a chiedere l’intervento del Glaad che è un’organizzazione no-profit per i diritti umani e di attivismo LGBT, finalizzata nel promuovere e garantire un’accurata rappresentazione delle persone LGBTQ+ allo scopo di eliminare le discriminazioni.

Zeudi Di Palma aggredita da Helena smaschera Alfonso Signorini: "Lo sapeva"/ Gravi accuse al Grande Fratello

Cosa sta succedendo al GF? Perché i fan di Zeudi hanno chiesto l’intervento di un’organizzazione dei diritti umani contro un reality show? In estrema sintesi, alcuni dei sostenitori dell’ex Miss Italia, in maggioranza ragazze, in queste ore hanno dato vita ad una crociata contro il GF accusando il programma e alcuni concorrenti di cose molto gravi, di omofobia, bifobia, misoginia ed incitamento all’odio. Alcune pagine social ed alcuni giornalisti, solo per aver criticato Zeudi sono stati insultati e attaccati arrivando persino alle minacce di morte. Insomma, la situazione è ormai insostenibile e fuori controllo.

Scontro infuocato nella notte tra Helena e Zeudi al Grande Fratello/ Mi ha sputato l’acqua addosso","È folle"

Zeudi Di Palma, crociata dei fan contro il Grande Fratello: chiesto aiuto al Glaad

Da alcune ore su X e non solo ci sono moltissimi post di sostenitori e soprattutto sostenitrici di Zeudi Di Palma che stanno chiedendo l’intervento di un’organizzazione sui diritti umani contro il Grande Fratello. Sui social si legge: “Abbiamo bisogno del vostro aiuto per denunciare la palese bifobia contro Zeudi di Palma, una concorrente apertamente bisessuale, del GF. È accusata di strumentalizzare il suo orientamento e in tutto questo lo show insieme ad alcuni concorrenti, sta rafforzando stereotipi dannosi. La bisessualità non è una strategia. Per favore, parlate! #StopBiphobia”