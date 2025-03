Zeudi Di Palma commenta il percorso di Giglio al Grande Fratello

Al Grande Fratello è sorta una piccola discussione in salone tra Zeudi Di Palma e Giglio, dopo una clip in cui l’ex Miss Italia ha fatto alcune considerazioni sul percorso del ragazzo nel reality. Secondo lei, come confidato a Chiara e Shaila, il concorrente emiliano non si sarebbe mai esposto più di tanto e per questo non lo considera forte, sostenendo che nella Casa il suo gioco “non è indispensabile“. Dopo aver ascoltato il giudizio nei suoi confronti, il parrucchiere commenta ironico: “L’unica cosa che possono recriminarmi è sempre questa, ormai sono 6 mesi che mi sento dire questa cosa qui“.

Alfonso Signorini lo invita però a non prendere la situazione con il sorriso ma ad affrontarla di petto, confrontandosi con Zeudi. Giglio, così, spiega il suo punto di vista: “Chi mi ha seguito soprattutto in queste ultime due settimane, sa perfettamente i ragionamenti che ho fatto a proposito di questo discorso qui. Sicuramente all’inizio mi sono esposto poco: ambiente nuovo, timore mio, tanta insicurezza di non riuscire a costruire realmente rapporti con le persone“.

Giglio si difende: “Dico la mia opinione in maniera oggettiva, non sparo critiche“

Giglio commenta così il suo percorso al Grande Fratello, ribadendo di essere in pace con se stesso: “Da quando è uscita Yulia, mi sono detto di andare avanti. Ad oggi sono riuscito a creare un bellissimo rapporto con tutte le persone. Quando mi sono esposto ho sempre cercato di dare la mia opinione in maniera oggettiva, senza sparare critiche in Confessionale“. E, in riferimento all’esporsi poco, sottolinea che è proprio grazie a lui se alcune dinamiche sono venute a crearsi: “Tutte le volte che ho parlato, mi sembra di aver detto delle cose come stanno e si sono anche aperte dinamiche. Tante dinamiche le ho aperte io“.

Zeudi Di Palma, a quel punto, espone il suo pensiero: “Non ti ho detto cose alle spalle, io sono stata chiamata a commentare su di te e l’ho fatto. Ho detto: ‘Giglio è indispensabile per la Casa’, perché fai tutto e sei un amico per me. Però io sto dicendo: ai fini di gioco ti sei sempre ritrovato a commentare piuttosto che a commentarti. Non lo sto dicendo con giudizio“.