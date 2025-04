Zeudi Di Palma ha avuto un flirt con Jey Lillo di Pechino Express 2025? Gossip acceso e indiscrezioni

Zeudi Di Palma ha avuto un flirt con Jey Lillo di Pechino Express 2025? Si è appena conclusa l’avventura al Grande Fratello dell’ex Miss Italia, tra i favoriti alla vittoria ed al centro del caos per presunti televoti truccati con bot e distributori di mail. Dal punto di vista sentimentale, invece, vige il massimo riserbo. Con certezza si sa che poco prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia ha avuto un flirt con Alfonso D’Apice, volto all’epoca di Temptation Island e reduce dalla separazione con Federica Petagna. I due si sono poi ritrovati all’interno della Casa.

Rottura Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: "Invidioso sta spargendo voci su di lui"/ Scoppia la bomba dopo GF

Per diverso tempo, inoltre, si è vociferato di un possibile flirt tra Zeudi Di Palma e Jey Lillo di Pechino Express 2025. Quest’ultimo è un influencer napoletano che si è fatto conoscere sui social, principalmente su Tik Tok, grazie ai suoi giochi di magia e che adesso, in coppia con il fratello Checco è nella coppia del Magici a Pechino Express 2025. Ebbene proprio il giovane mago di recente ha riacceso il gossip sul suo rapporto con l’ex Miss Italia. Rispondendo a dei Ask su Instagram si è sbilanciato sulla sua situazione sentimentale ed ha ammesso di conoscere molto bene Zeudi.

Giglio e Yulia stanno insieme dopo il Grande Fratello?/ La foto misteriosa infiamma i social

Jey Lillo di Pechino Express 2025 ha una fidanzata? Sibillino su Zeudi Di Palma: “La conosco e l’ho supportata al Grande Fratello”

Sul gossip e sulle indiscrezioni circa un flirt tra Zeudi Di Palma ne l’ex concorrente del Grande Fratello ne il viaggiatore di Pechino Express 2025 si sono mai espressi. Entrambi hanno sempre glissato sulle voci. Tuttavia nelle scorse ore Jey Lillo, il cui nome all’anagrafe è Gennaro Lillo, ha ammesso sibillino di aver seguito poco il reality di Canale5 ma di aver supportato Zeudi Di Palma, ovviamente ciò non significa affatto che tra i due ci sia stato un flirt, ma che sicuramente i due si conoscono. Tanto è bastato per fare esplodere il gossip ma in realtà è molto poco per ritenere che tra i due ci sia stata una liaison.

Jessica Morlacchi parla di Zeudi Di Palma dopo il GF: "Non è furba"/ "Io ho sempre visto la sua dolcezza"

Tuttavia, oggi, Jey Lillo di Pechino Express 2025 ha una fidanzata? A rispondere a questa domanda ci pensato il diretto interessato, sempre rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram: “Non sono fidanzato, non ho una fidanzata adesso…Le donne ci sono sempre state sia prima che ora….” Insomma il giovane partenopeo si professa single ma in quest’ultimi mesi è stato spesso al centro del gossip per presunti flirt con Zeudi Di Palma, ma anche con l’attrice Maria Esposito, la Rosa Ricci di Mare Fuori 5.