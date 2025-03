Continuano le polemiche dopo la puntata del Grande Fratello di lunedì 3 marzo 2025. Zeudi Di Palma ha mentito sul padre? Pare che la concorrente non stia raccontando la verità. I più attenti telespettatori non si sono bevuti l’incontro surreale avvenuto nel corso della diretta e si sono posti diversi interrogativi. In molti, come hanno riportato sui social, hanno notato alcune incongruenze nelle dichiarazioni dell’ex Miss Italia. Procediamo con ordine e vediamo tutti i dettagli di questa intricata vicenda.

Zeudi Di Palma smentita sul padre: emerge una foto insieme al genitore

Tutto parte dalle confessioni della gieffina di non vedere il padre da quando aveva due anni, ma sul web circola una foto che sembra contraddire questa affermazione: un’immagine che la ritrae adolescente accanto all’uomo. Quindi, la domanda da porsi è: Zeudi Di Palma sta mentendo? Non è chiaro perché abbia scelto di omettere questa verità. Qual è il motivo di drammatizzare una situazione del genere? “Poi non dobbiamo avere dubbi sui copioni che danno ai concorrenti”, “Prima gli dicono cosa dire ma dopo vengono prontamente smentiti”, sono solo alcune accuse lanciate dagli utenti su X (ex Twitter).

Grande Fratello, Zeudi e l’incontro con il padre: è solo finzione?

Quella a cui hanno assistito i telespettatori nell’ultima puntata del Grande Fratello sembra tutta una sceneggiatura che oggi è stata smentita dai fatti. Prove che hanno messo in evidenza anche un recente scontro tra padre e figlia sui social. Il dubbio su quanto di questa vicenda ci sia di vero, nonché quanto possa essere stato enfatizzato per esigenze di narrazione, rimane ed è anche piuttosto forte. Zeudi Di Palma ha detto di considerare Pasquale solo a livello biologico come padre “ma non lo sei davvero”, mostrando un (finto?) dolore per un rapporto mai costruito davvero.

Perchè Zeudi Di Palma ha preferito troncare il confronto con Pasquale?

La Di Palma ha spiegato come la madre l’abbia invitata, in più occasioni, a una riconciliazione, ma che l’uomo non avrebbe mai mostrato un reale interesse. Quest’ultimo ha cercato di difendersi ribadendo il suo amore per la figlia. Nonostante la possibilità di replicare una sorta di “Carramba che Sopresa” al Grande Fratello, Zeudi ha preferito rimandare ogni approfondimento a dopo l’uscita dal reality show per evitare che quel confronto potesse metterla in difficoltà.