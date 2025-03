L’ultima diretta del Grande Fratello ha offerto ai telespettatori un momento particolarmente teso e al contempo toccante. Zeudi Di Palma, dopo vent’anni, si è ritrovata di fronte il papà, Pasquale, ‘reo’ di non aver fatto sentire la sua presenza lungo il corso della crescita della giovane concorrente. I due si sono confrontati a distanza e solo dopo un lungo scambio di battute lei ha scelto di stringere almeno la mano al genitore senza però garantire la ripresa del rapporto una volta conclusa l’esperienza nel reality.

Da questa mattina aleggia però un certo scetticismo sulla questione: Zeudi Di Palma ha mentito sul papà Pasquale? Dal web rimbalzano una serie di retroscena e presunte indiscrezioni che andrebbero in contrasto con quanto raccontato da entrambi nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello. Come racconta Gossip e Tv, Biagio D’Anelli avrebbe raccontato sui social di aver ricevuto numerose segnalazioni anche da parte di presunti vicini di casa di Zeudi Di Palma: la teoria emersa sarebbe quella di un caffè preso dalla concorrente e dal papà – Pasquale Di Palma – poco prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Zeudi Di Palma e il papà Pasquale, dal presunto caffè al ‘follow’ sui social: bugie al Grande Fratello?

Ovviamente, il presunto caffè preso da Zeudi Di Palma e il papà Pasquale andrebbe a minare la veridicità dei racconti fatti dai due al Grande Fratello. E’ infatti emerso che per vent’anni il genitore avrebbe perso ogni genere di contatto con la figlia, inconsapevole del suo percorso di vita e professionale. Versione rincarata, con particolare risentimento, anche da parte della concorrente che quasi è sembrata restia anche solo all’idea di stringere la mano al papà.

Si aggiunge poi un altro dettaglio che vi abbiamo già raccontato a proposito dei rispettivi profili social di Zeudi Di Palma e del papà Pasquale. I due si seguirebbero sui social, aspetto che ulteriormente andrebbe in contrasto con la totale assenza di rapporto raccontata al Grande Fratello. A questo punto non sono in pochi a chiedersi se davvero la concorrente abbia mentito sul rapporto con il genitore o semplicemente non c’è stato modo di raccontare nei minimi dettagli il livello attuale del loro rapporto.

