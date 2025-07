Zeudi Di Palma pizzicata insieme ad un ragazzo a Napoli: spuntano voci sul fidanzamento dell'ex concorrente del Grande Fratello.

Tra le protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello c’è sicuramente Zeudi Di Palma. L’ex Miss Italia, entrata nella casa due mesi dopo l’inizio dell’avventura degli altri concorrenti, complice l’iniziale amicizia con Helena Prestes, ha subito conquistato le attenzioni dei fan riuscendo a creare un fandom grandissimo che ha influenzato molto anche i televoti. Ancora oggi, i fan di Zeudi sono non solo tanti, ma sparsi anche in Brasile dove, recentemente, Zeudi si è recata per alcuni eventi.

Da quando è finito il Grande Fratello, la Di Palma sta facendo parlare di sé anche per la sfera professionale. Oltre ad aver cominciato a tatuare professionalmente, continua ad essere la protagonista di incontri ed eventi con i fan. Nelle scorse ore, tuttavia, una foto di Zeudi in compagnia di un ragazzo ha scatenato il caos.

Zeudi Di Palma e il gossip su un ragazzo

Su X stanno circolando foto e video di Zeudi Di Palma in compagnia di un ragazzo. A riportare la segnalazione è Deianira Marzano che ha scritto: “Zeudi sta insieme ad un ragazzo di Napoli. Domenica li hanno visti a Miranapoli insieme. Ormai si frequentando da mesi, con tanto di prove. Su X stanno girando foto, video e momenti di loro insieme. Una storia nascosta ma che adesso è stata scoperta”.

Amedeo Venza, poi, ha a sua volta riportato la segnalazione mostrando Zeudi a Napoli in compagnia di questo ragazzo. Una segnalazione che è già diventata virale e che sta scatenando diversi commenti tra i fan dell’ex Miss Italia.

