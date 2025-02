Zeudi Di Palma: spunta una fidanzata fuori dal Grande Fratello

Zeudi Di Palma continua ad essere una delle protagoniste del Grande Fratello per il suo rapporto con Helena Prestes e Javier Martinez. Dopo il bacio con la modella brasiliana e l’infatuazione per quest’ultima, Zeudi si è avvicinata a Javier dopo l’eliminazione temporanea di Helena dichiarando di aver provato un interesse per il pallavolista argentino. Al termine della scorsa puntata del Grande Fratello, dopo un tentativo di pace con Helena, Zeudi ha preso le distanze anche da Javier che, in compenso, si sta avvicinando sempre di più alla Prestes. Agli altri inquilini della casa, Zeudi ha confessato di aver preso le distanza sia da Helena che da Zeudi augurando ad entrambi una storia d’amore.

“Io vi vedo, sareste una bella coppia. Tu Javier provi qualcosa per lei, a te piace molto. Vi voglio bene e vi voglio far stare in armonia. Io non c’entro niente con voi, mi tiro fuori dal triangolo. E tu Helena… se il tuo bene è stare con lui, per me va benissimo. Sono super felice”, ha detto la Di Palma.

Zeudi Di Palma chiude con Helena Prestes e Javier Martinez per la presenza di una fidanzata? A lanciare la bomba sull’ex Miss Italia è Biagio D’Anelli secondo cui Zeudi avrebbe già una fidanzata a Napoli. In un video pubblicato su Instagram, infatti, D’anello svela dettagli su retroscena che riguarderebbe Zeudi e che, per il momento, non è stato ancora confermato.

“Al GF si è perso solamente tempo con i blocchi dedicati al triangolo che non esiste. Zeudi ha cercato di fare da cupido tra Helena e Javier, ma come? È già svanito tutto come una bolla di sapone”. L’esperto di gossip, nonché ex gieffino, ha poi svelato un retroscena legato alla vita privata dell’ex Miss Italia: “Sono sempre più certo e convinto che fuori dalla casa lei abbia una fidanzata. Ora si finge cupido perché ha ottenuto il suo scopo di ottenere visibilità”.